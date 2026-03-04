Paralimpiadi, niente atleti portabandiera alla cerimonia di apertura

04 Mar 2026 - 11:39
© Getty Images

© Getty Images

Alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in programma venerdì all'Arena di Verona - apprende l'ANSA - nessun atleta farà da portabandiera per il proprio Paese. Tra boicottaggi e defezioni, è questa la decisione dell'Ipc che però spiega "è solo per la lontananza dai campi delle gare del giorno dopo". Di certo c'è che molte delle 56 nazioni avevano annunciato che non avrebbero sfilato. Al posto degli sportivi, spiega ancora l'Ipc, ci saranno dei volontari. Immagini degli atleti portabandiera registrate in questi giorni andranno comunque in onda nella trasmissione televisiva della cerimonia.

Ultimi video

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:06
Tennis, Alcaraz avverte Sinner: "Ora controllo le emozioni, e gioco un gran tennis"
12:03
Autodromo di Monza, gli eventi del calendario 2026
11:39
Paralimpiadi, niente atleti portabandiera alla cerimonia di apertura
10:43
Tennis, Binaghi: "Minacce a Stefanini intollerabili, federazione al suo fianco"
10:13
Iran: Medvedev e Rublev hanno lasciato Dubai, attesi a Indian Wells