Paralimpiadi, niente atleti portabandiera alla cerimonia di apertura

Alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in programma venerdì all'Arena di Verona - apprende l'ANSA - nessun atleta farà da portabandiera per il proprio Paese. Tra boicottaggi e defezioni, è questa la decisione dell'Ipc che però spiega "è solo per la lontananza dai campi delle gare del giorno dopo". Di certo c'è che molte delle 56 nazioni avevano annunciato che non avrebbero sfilato. Al posto degli sportivi, spiega ancora l'Ipc, ci saranno dei volontari. Immagini degli atleti portabandiera registrate in questi giorni andranno comunque in onda nella trasmissione televisiva della cerimonia.