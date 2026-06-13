Formula 1, Verstappen: "Non pensavo di essere in lotta, quinto tempo promettente"

"Siamo stati veloci per tutta la sessione, soprattutto nel primo settore. Purtroppo, nell'ultimo settore dell'ultimo giro non è mai andato davvero a posto. Scivolavo molto più di quanto avrei voluto e non avevo molta presa, e dobbiamo capire perché è successo. Altrimenti, penso che il P3 sarebbe stato in programma e, guardando il nostro weekend finora, sarebbe stato un ottimo risultato". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, quinto in qualifica nel Gp di Barcellona, settima prova del mondiale.
"Eravamo comunque vicini alla terza posizione e a tre decimi e mezzo dalla pole, quindi è bello da vedere. Ieri non pensavo di essere in lotta, quindi questo è un miglioramento e molto più promettente. Tutto sommato, è stata una buona qualifica e oggi la macchina si è sentita meglio. Questo weekend è stato duro per tutti e domani sarà fondamentale avere la strategia giusta", ha aggiunto.