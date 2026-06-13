Formula 1, Verstappen: "Non pensavo di essere in lotta, quinto tempo promettente"

"Eravamo comunque vicini alla terza posizione e a tre decimi e mezzo dalla pole, quindi è bello da vedere. Ieri non pensavo di essere in lotta, quindi questo è un miglioramento e molto più promettente. Tutto sommato, è stata una buona qualifica e oggi la macchina si è sentita meglio. Questo weekend è stato duro per tutti e domani sarà fondamentale avere la strategia giusta", ha aggiunto.