Non solo Lazio, anche per Sassuolo e Monza obbligo mercato a saldo zero

Juve, la richiesta di Elkann a Carnevali: fare 100 mln di plusvalenze
© ansa | Carnevali
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Dopo la Lazio, altre due squadre quest'estate saranno costrette a chiudere il mercato a saldo zero: si tratta del Sassuolo e del Monza. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, anche emiliani e lombardi sono finiti sotto la lente della commissione indipendente sull’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
A far scattare le verifiche, l'ormai noto indicatore del Costo Lavoro Allargato, uno dei parametri utilizzati per verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle società di Serie A. Quando una società non rispetta i paletti imposti da questo parametro, il mercato in entrata viene bloccato. L'unico modo per poter operare è liberare spazio a bilancio con cessioni (o rescissioni) e investire il ricavato (o lo spazio ricavato nel monte ingaggi) per l'acquisto di nuovi giocatori. In alternativa, Monza e Sassuolo possono comunicare che il passivo accumulato verrà coperto da un aumento di capitale.
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