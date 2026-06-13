Non solo Lazio, anche per Sassuolo e Monza obbligo mercato a saldo zero

Dopo la Lazio, altre due squadre quest'estate saranno costrette a chiudere il mercato a saldo zero: si tratta del Sassuolo e del Monza. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, anche emiliani e lombardi sono finiti sotto la lente della commissione indipendente sull’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.