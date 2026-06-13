Nba, James Harden nei guai: arrestato per porto d'armi abusivo

Clamoroso in Texas: James Harden, guardia dei Cleveland Cavaliers, in mattinata è stato arrestato a Houston con l'accusa di porto abusivo di arma. Secondo gli atti del tribunale della contea di Harris, Harden è stato fermato nel cuore della notte, intorno alle 3:41, quando è stata notata una pistola sul sedile della sua auto. L'arma non era nella fondina ed era ben visibile, stando ai documenti. L'ex Rockets è stato arrestato alle 4:57 del mattino e successivamente rilasciato a fronte del pagamento di una cauzione di 100 dollari. Il prossimo 22 giugno dovrà presentarsi in tribunale. Tra le condizioni poste dal giudice per il rilascio:divieto di possedere armi da fuoco e munizioni, astensione da uso di alcool e stupefacenti e la possibilità di essere sottoposto a test antidroga.