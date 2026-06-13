BASKET

Nba, James Harden nei guai: arrestato per porto d'armi abusivo

La guardia dei Cavs è finto in manette nella notte: aveva una pistola sul sedile posteriore dell'auto. Il 37enne rilasciato dopo il pagamento della cauzione

13 Giu 2026 - 19:30
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Clamoroso in Texas: James Harden, guardia dei Cleveland Cavaliers, in mattinata è stato arrestato a Houston con l'accusa di porto abusivo di arma. Secondo gli atti del tribunale della contea di Harris, Harden è stato fermato nel cuore della notte, intorno alle 3:41, quando è stata notata una pistola sul sedile della sua auto. L'arma non era nella fondina ed era ben visibile, stando ai documenti. L'ex Rockets è stato arrestato alle 4:57 del mattino e successivamente rilasciato a fronte del pagamento di una cauzione di 100 dollari. Il prossimo 22 giugno dovrà presentarsi in tribunale. Tra le condizioni poste dal giudice per il rilascio:divieto di possedere armi da fuoco e munizioni, astensione da uso di alcool e stupefacenti e la possibilità di essere sottoposto a test antidroga. 

Sophie Rain rifiuta l'offerta da 15 milioni da una star Nba

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© instagram | Sophie Rain
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I rappresentanti di Harden non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. I dirigenti dei Cavs stavano raccogliendo informazioni sull'accaduto prima di rilasciare una dichiarazione ufficiale.

Harden potrebbe diventare free agent alla fine del mese. Ha una player option da 42 milioni di dollari da esercitare entro il 29 giugno, ma solo 13,3 milioni sono garantiti. Ci si aspettava che Harden esercitasse l'opzione per rescindere il contratto e firmare un nuovo accordo pluriennale per rimanere a Cleveland. Harden, che compirà 37 anni ad agosto, ha registrato una media di 19,2 punti e 5,5 assist durante i playoff, contribuendo al raggiungimento delle finali della Eastern Conference da parte dei Cavs.

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