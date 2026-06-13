Juve, lady Comolli scatena le polemiche: "Non male avere un marito che non pensa sempre a un club"

13 Giu 2026 - 19:37
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Una storia Instagram di Selinay Comolli sta scatenando l'ira dei tifosi della Juventus. Sul proprio profilo, la moglie dell'ex Chief Executive Officer dei bianconeri ha postato un selfie che la ritrae con un mazzo di fiori e la scritta: "Non è male avere un marito che non sta lavorando/pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà". Anche se la Juventus non è stata espressamente menzionata, il riferimento della moglie di Damien Comolli sembra chiaro, soprattutto dopo quanto accaduto nelle ultime ore con le dimissioni dell'ormai ex dirigente bianconero. Alcuni tifosi non l'hanno presa benissimo e sotto alcuni post hanno voluto ribadire la loro soddisfazione per l'arrivo di Giovanni Carnevali al posto del francese. 

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