Russell: "Sensazioni fantastiche". Antonelli: "Qualifica complicata". Verstappen: "Che disastro"

Il quattro volte iridato nerissimo al termine della prima giornata di azione a Shanghai

13 Mar 2026 - 10:45
GEORGE RUSSELL

"La mia macchina continua a trasmettermi sensazioni fantastiche, soprattutto a livello di power unit, è un piacere da guidare!  Dopo Melbourne abbiamo cercato di risolvere il nostro problema in partenza a pensiamo di esserci riusciti, almeno a giudicare dai test fatti nelle prove libere. L'obiettivo è evitare la bagarre dei primi giri con la Ferrari. In gara il problema è graining: su questa pista il consumo delle gomme è un fattore importante". 

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Norris non era nel suo giro lanciato. Abbiamo già visto in telemetria che in quel momento aveva una trentina di chilometri in meno di velocità, quindi non succederà niente. Venendo a me, sessione un po' complicata: ho avuto sottosterzo, soprattutto in curva uno. Poi con la soft ho commesso un errore nel terzo settore che mi ha fatto perdere tanto". 

MAX VERSTAPPEN

"Giornata disastrosa: non abbiamo grip, manca il bilanciamento e perdiamo tantissimo in curva. Questi problemi ne innescano poi a cascata tanti altri più piccoli. Non so cosa possiamo fare al momento".

Strapotere Mercedes: Russell in pole, prima fila per Antonelli

LANDO NORRIS

"Sono contento del risultato, il terzo tempo è massimo per il momento. Siamo comunque davanti alla Ferrari. Questa pista è più semplice per la nostra power unit".

OSCAR PIASTRI

"Risultato discreto per noi. Abbiamo fatto un bel passo avanti tra media e soft ma il gap dalla Mercedes è impressionante: sei decimi praticamente in un solo settore. Dobbiamo capire come recuperare". 

Hamilton: Molto soddisfatto, ma Mercedes imprendibile sul dritto". Leclerc: "Qualifica frustrante"

