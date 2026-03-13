SERIE A

Stadio Roma, via libera definitivo del Campidoglio. Gualtieri: “Giornata storica"

L’Assemblea capitolina conferma il pubblico interesse, il sindaco: "Progetto magnifico e fondamentale"

13 Mar 2026 - 15:16
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Un giorno speciale per la Roma giallorossa, l'inizio di una nuova storia. Con 39 voti a favore, 5 astenuti e nessun voto contrario l'Assemblea capitolina ha approvato la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della società dei Friedkin nell'area di Pietralata. Oltre alla maggioranza, hanno votato a favore anche Lega, Forza Italia, Azione e Noi Moderati. Si sono astenuti i consiglieri di Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto.

"Oggi è una giornata storica non solo per i tifosi ma per i romani. Non vediamo l'ora di vedere il progetto dello stadio della Roma realizzato. Roma avrà un impianto moderno e integrato nel tessuto urbano capace di dare nuovi spazi verdi alla città". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in assemblea capitolina durante la discussione sulla delibera sul Piano di fattibilità del nuovo impianto giallorosso.

Gualtieri ha sottolineato che quello di oggi "è un passaggio decisivo" in una "giornata di gioia". "Lo stadio sarà magnifico, pronto ad animarsi con la passione dei tifosi romanisti e con gli Europei del 2032", ha aggiunto Gualteri che ha evidenziato che "15 ettari di spazi pubblici coperti saranno restituiti alla città". Il primo cittadino ha poi rimarcato l'importanza della metro nell'area di Pietralata e ha ringraziato "l'As Roma, il presidente Friedkin, per l'investimento cospicuo che porta nella nostra città una nuova infrastruttura sportiva senza gravare sulle finanze pubbliche. I costi di gestione e manutenzione saranno tutti a carico dell'As Roma". Nel suo intervento Gualtieri ha poi detto che "gli ex Presidenti Franco Sensi e Dino Viola sarebbero felici di questo passaggio".

L’obiettivo è quello di posare la prima pietra del nuovo stadio l’anno prossimo, in coincidenza con i festeggiamenti del centenario del club, nella speranza futura di far rientrare l’impianto di Pietralata nella lista degli stadi candidati per ospitare le partite di Euro 2032.

L’impianto avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva di 23 mila posti (una delle più grandi del mondo) e ospiterà un museo di 1.600 metri quadrati. Lo stadio sarà dotato anche di due grandi parchi con uno spazio pubblico multifunzionale. 

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