ATLETICA

Duplantis realizza il 15esimo record del mondo nel suo meeting di Uppsala

Il fenomenale saltatore svedese migliora ancora il suo record del mondo nell'evento organizzato diretttamente da lui. Delude Karalis che si ferma a 5.80

di Redazione Sprintnews
12 Mar 2026 - 22:12
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Armand Duplantis ha realizzato il suo 15esimo primato del mondo consecutivo, vincendo con la misura di 6.31 la quinta edizione del Mondo Classic, meeting Silver di World Indoor Tour disputato a Uppsala in Svezia, e organizzato direttamente da lui dal 2022, in una gara dai più alti contenuti tecnici di tutti i tempi per quanto riguarda gli iscritti, in quanto ben otto dei nove partecipanti avevano un personale superiore ai 6metri, e il nono uno di 5,96.

Per il 26enne fenomeno svedese, autentico extraterrestre nel panorama mondiale dell'atletica, la competizione si è svolta nel migliore dei modi possibili, caratterizzata di fatto da solo 4 salti, a 5.65, 5.90, 6.08 e quello finale del nuovo primato, con le misure sempre superate alla prima prova, mentre colui che poteva sembrare un avversario per lui temibile, il greco Emmanouil Karalis, che sino a oggi vantava la miglior misura stagionale di 6,17 con cui, pochi giorni fa, aveva nettamente superato il suo precedente limite, ha vissuto una serata un po' sottotono fermandosi a 5.80 per il settimo posto finale, nella competizione che ha visto il norvegese Sondre Guttormsen secondo con 6.00, e lo statunitense Zachery Bradford terzo con 5,90. 

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

TUTTI I RECORD DEL MONDO DI DUPLANTIS 

8 feb 2020 — 6,17 m — Toru (Polonia) – Primo record mondiale.
15 feb 2020 — 6,18 m — Glasgow (Regno Unito)
7 mar 2022 — 6,19 m — Belgrado (Serbia)
20 mar 2022 — 6,20 m — Belgrado (Serbia) – Mondiali indoor
24 lug 2022 — 6,21 m — Eugene (USA) – Mondiali outdoor
25 feb 2023 — 6,22 m — Clermont-Ferrand (Francia)
17 set 2023 — 6,23 m — Eugene (USA) – Diamond League
20 apr 2024 — 6,24 m — Xiamen (Cina)
5 ago 2024 — 6,25 m — Parigi (Francia) – Olimpiadi
25 ago 2024 — 6,26 m — Zurigo (Svizzera) – Diamond League
28 feb 2025 — 6,27 m — Clermont-Ferrand (Francia)
15 giu 2025 — 6,28 m — Stoccolma (Svezia)
12 ago 2025 — 6,29 m — Budapest (Ungheria) – Europei
15 set 2025 — 6,30 m — Tokyo (Giappone) – Mondiali
12 mar 2026 — 6,31 m — Uppsala(Svezia) — Mondo Classic  

duplantis
armand duplantis
record del mondo
asta

