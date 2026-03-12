Duplantis realizza il 15esimo record del mondo nel suo meeting di Uppsala

Per il 26enne fenomeno svedese, autentico extraterrestre nel panorama mondiale dell'atletica, la competizione si è svolta nel migliore dei modi possibili, caratterizzata di fatto da solo 4 salti, a 5.65, 5.90, 6.08 e quello finale del nuovo primato, con le misure sempre superate alla prima prova, mentre colui che poteva sembrare un avversario per lui temibile, il greco Emmanouil Karalis, che sino a oggi vantava la miglior misura stagionale di 6,17 con cui, pochi giorni fa, aveva nettamente superato il suo precedente limite, ha vissuto una serata un po' sottotono fermandosi a 5.80 per il settimo posto finale, nella competizione che ha visto il norvegese Sondre Guttormsen secondo con 6.00, e lo statunitense Zachery Bradford terzo con 5,90.