Il Wheelchair Curling alle Paralimpiadi Invernali: intesa e precisione, alla ricerca della traiettoria perfetta

Questa disciplina ha fatto il suo esordio ufficiale ai Giochi di Torino 2006 e, da allora, il torneo a squadre miste è diventato un appuntamento fisso del programma paralimpico. Il movimento ha visto crescere esponenzialmente il proprio livello tecnico e la partecipazione internazionale. Se nelle prime edizioni il dominio è stato saldamente nelle mani del Canada, negli ultimi anni è emersa la supremazia della Cina. La grande novità di Milano Cortina 2026 sarà l’esordio assoluto del doppio misto, che amplierà ulteriormente lo spettacolo e il medagliere della disciplina.