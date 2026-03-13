Snowboardcross, Lisa Francesia Boirai è campionessa mondiale juniores

13 Mar 2026 - 14:55
© ansa

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Lisa Francesia Boirai è la nuova campionessa mondiale juniores di Snowboardcross. E' la prima azzurra a conquistare il titolo iridato giovanile della specialità. La vittoria è arrivata a St. Moritz, in Svizzera. Già bronzo nel 2024 a Gudauri, la diciassettenne di Courmayeur e portacolori dell'Esercito ha dominato la giornata di gare: protagonista sin dalle pre-heat della mattina, ha poi centrato il successo nella finale principale dove ha saputo mettersi alle spalle la svizzera Noemi Wiedmer e la francese Fiona Caiolo Serra.

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