Snowboardcross, Lisa Francesia Boirai è campionessa mondiale juniores

Lisa Francesia Boirai è la nuova campionessa mondiale juniores di Snowboardcross. E' la prima azzurra a conquistare il titolo iridato giovanile della specialità. La vittoria è arrivata a St. Moritz, in Svizzera. Già bronzo nel 2024 a Gudauri, la diciassettenne di Courmayeur e portacolori dell'Esercito ha dominato la giornata di gare: protagonista sin dalle pre-heat della mattina, ha poi centrato il successo nella finale principale dove ha saputo mettersi alle spalle la svizzera Noemi Wiedmer e la francese Fiona Caiolo Serra.