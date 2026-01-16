Logo SportMediaset

Sci
SCIALPINISMO

Road To Italy, il viaggio dello scialpinismo verso Milano Cortina

Il racconto delle evoluzioni più recenti della disciplina in una spettacolare web series by Karpos

di Stefano Gatti
16 Gen 2026 - 13:09
© Karpos Press Office

© Karpos Press Office

Olimpiadi 2026, è partito l’ultimo countdown. Pochissime settimane e sarà finalmente tempo di Milano Cortina 2026, nel corso delle quali i riflettori saranno puntati anche scialpinismo, che si appresta a debuttare nella massima competizione degli sport invernali dopo la preview dei Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020. Allo Stelvio Ski Centre, atleti provenienti da diciotto nazioni si sfideranno per le medaglie più pesanti della loro carriera e allo stesso tempo della storia di questo sport nelle prove Sprint (in programma giovedì 19 febbraio) e Mixed Relay (sabato 21 febbraio). Ad agevolare il percorso di avvicinamento virtuale all'appuntamento olimpico, già dagli ultimi giorni dello socrso anno Karpos ha presentato “Road to Italy - Il viaggio dello skimo”. Nei tre episodi della web series, disponibili sul canale Youtube, il brand italiano dell'outdooor racconta il dietro le quinte di questo sport: dai protagonisti che hanno portato la disciplina alla ribalta, alle sue evoluzioni più recenti, tra le quali la distinzione tra le gare di lunga distanza (quelle -ma non solo - che fanno parte del circuito La Grande Course, per intenderci) e i recenti format più brevi e "brucianti", che infiammeranno le batterie di Bormio. Un viaggio autentico, alla scoperta delle origini del sogno olimpico, concluso dalle sensazioni di gara che caratterizzeranno l’appuntamento più importante dell’anno.  

La web series racconta le tappe che hanno portato lo sport con le pelli ad affermarsi tra le discipline invernali a cinque cerchi. Iniziata quasi cent’anni fa con l’istituzione del Trofeo Mezzalama (1933), la storia dello scialpinismo race si appresta ora a vivere il capitolo più importante della sua storia:   

Episodio 1: Ritorno alle origini
Episodio 2: Alzare l’asticella
Episodio 3: Competere per un sogno

Attraverso immagini di archivio e interviste esclusive ai protagonisti del mondo delle gare, “Road to Italy - Il viaggio dello skimo” racconta le diverse anime della disciplina, offrendo altrettanti punti di vista. Dalla voce degli organizzatori delle gare che racchiudono i valori di questo sport (come la Pierra Menta), a quelle degli atleti che ne hanno fatto la storia, come gli azzurri Robert Antonioli e Matteo Eydallin, fino ai tecnici che hanno portato lo sci alpinismo ad assumere una dimensione mondiale. Nell’episodio conclusivo, la preview del tracciato olimpico offerta dai protagonisti permette agli spettatori di immergersi in anteprima nel percorso della prova sprint, a pochissime settimane dalle finali di Bormio.  Il conto alla rovescia per l’evento clou nella storia dello skimo è ormai agli sgoccioli!

scialpinismo
road
italy
web series
viaggio
milano-cortina

