Road To Italy, il viaggio dello scialpinismo verso Milano Cortina

Olimpiadi 2026, è partito l’ultimo countdown. Pochissime settimane e sarà finalmente tempo di Milano Cortina 2026, nel corso delle quali i riflettori saranno puntati anche scialpinismo, che si appresta a debuttare nella massima competizione degli sport invernali dopo la preview dei Giochi Olimpici Giovanili di Losanna 2020. Allo Stelvio Ski Centre, atleti provenienti da diciotto nazioni si sfideranno per le medaglie più pesanti della loro carriera e allo stesso tempo della storia di questo sport nelle prove Sprint (in programma giovedì 19 febbraio) e Mixed Relay (sabato 21 febbraio). Ad agevolare il percorso di avvicinamento virtuale all'appuntamento olimpico, già dagli ultimi giorni dello socrso anno Karpos ha presentato “Road to Italy - Il viaggio dello skimo”. Nei tre episodi della web series, disponibili sul canale Youtube, il brand italiano dell'outdooor racconta il dietro le quinte di questo sport: dai protagonisti che hanno portato la disciplina alla ribalta, alle sue evoluzioni più recenti, tra le quali la distinzione tra le gare di lunga distanza (quelle -ma non solo - che fanno parte del circuito La Grande Course, per intenderci) e i recenti format più brevi e "brucianti", che infiammeranno le batterie di Bormio. Un viaggio autentico, alla scoperta delle origini del sogno olimpico, concluso dalle sensazioni di gara che caratterizzeranno l’appuntamento più importante dell’anno.