SEI NAZIONI

Rugby, l'Italia sfiora l'impresa a Dublino, vittoria Irlanda 20-13

Seconda giornata Sei Nazioni: gli azzurri vanno avanti e giocano bene in mischia, poi la rimonta e solo un punto di bonus. Domenica 22 sfida alla Francia

14 Feb 2026 - 17:34
© italyphotopress

© italyphotopress

Una grande Italia lotta ma esce sconfitta a testa alta dall'Aviva Stadium di Dublino, dove l'Irlanda si impone per 20-13 nella seconda giornata del torneo delle Sei Nazioni.

Una buona prova quella degli azzurri del ct Quesada, ottimi nella mischia e avanti nel punteggio (10-5) alla fine del primo tempo , poi la reazione dei padroni di casa che con due mete nella ripresa ribaltono la sfida. Agli ospiti non bastano le mete di Nicotera e Lynagh, né la precisione al piede di Paolo Garbisi.

Prima sconfitta per l'Italia (che però esce con un punto di bonus) dopo il successo di una settimana fa sulla Scozia allo stadio Olimpico, domenica 22 la sfida a Lille contro la Francia

sei nazioni
rugby
irlanda-italia

Ultimi video

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

I più visti di Rugby

Rugby, Sei Nazioni: trionfo Italia, battuta 18-15 la Scozia

L'Italrugby lotta ma cade anche a Edimburgo: arriva un altro cucchiaio di legno

Italia, debutto da sogno al Sei Nazioni

L'Italia chiude il 6 Nazioni con una sconfitta, l'Irlanda rimonta e beffa gli Azzurri

Rugby, 6 Nazioni: Italia, Scozia, Galles e una maglia 'in comune'

Serie A Elite: il Petrarca è campione d'Italia, sconfitta Viadana

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:02
Dybala out, Soulé non al meglio: le novità per la Roma verso Napoli
17:52
Il Bayern Monaco vince 3-0 a Brema, poker del Leverkusen
17:49
Rugby, il ct Quesada: "L'Italia ha fatto una grande partita a Dublino"
17:47
Fiorentina, Vanoli su Fagioli: "I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso"
17:44
Curling femminile, in corso Italia-Cina | Alle 10 la prima manche di slalom gigante maschile