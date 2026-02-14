Rugby, l'Italia sfiora l'impresa a Dublino, vittoria Irlanda 20-13
Seconda giornata Sei Nazioni: gli azzurri vanno avanti e giocano bene in mischia, poi la rimonta e solo un punto di bonus. Domenica 22 sfida alla Francia
© italyphotopress
Una grande Italia lotta ma esce sconfitta a testa alta dall'Aviva Stadium di Dublino, dove l'Irlanda si impone per 20-13 nella seconda giornata del torneo delle Sei Nazioni.
Una buona prova quella degli azzurri del ct Quesada, ottimi nella mischia e avanti nel punteggio (10-5) alla fine del primo tempo , poi la reazione dei padroni di casa che con due mete nella ripresa ribaltono la sfida. Agli ospiti non bastano le mete di Nicotera e Lynagh, né la precisione al piede di Paolo Garbisi.
Prima sconfitta per l'Italia (che però esce con un punto di bonus) dopo il successo di una settimana fa sulla Scozia allo stadio Olimpico, domenica 22 la sfida a Lille contro la Francia.