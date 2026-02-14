Como-Fiorentina 1-2: decide il rigore di Kean. Nervi tesi nel finale

Il Como prova a ripartire nel secondo tempo come ha chiuso il primo, ma dopo appena 10 minuti la partita dei lariani si complica ulteriormente. Mandragora prende un calcio da Perrone in area di rigore e non fa nulla per rimanere in piedi: l'arbitro non può far altro che assegnare il rigore alla Fiorentina. Dagli undici metri non trema Kean che spiazza Butez e regala il doppio vantaggio ai suoi. Fabregas prova a girare la partita con i cambi, inserendo Addai e Morata per Perrone e Douvikas. Il giocatore che cambia l'inerzia del match però è Jesus Rodriguez. L'ex Betis semina un paio di avversari sull'out di sinistra e cade al limite dell'area: per l'arbitro non c'è niente. Fabregas scatta in campo per protestare, Vanoli lo segue ed esagera, finendo per ricevere il rosso. Il Como allora prova il tutto per tutto e al 77' la riapre: sul cross del solito Rodriguez, Parisi con un intervento impacciato batte un incolpevole De Gea. Tensione nel finale, con il Como che chiede un altro rigore per un tocco di braccio in area di Mandragora. Poi è baraonda con tanti contatti lontani dalla palla: il primo è tra Addai e Parisi, con l'azzurro che simula un colpo non ricevuto, poi invece quello tra Morata e Ranieri che costa il secondo giallo allo spagnolo.