COMO-FIORENTINA 1-2

Como-Fiorentina 1-2: decide il rigore di Kean. Nervi tesi nel finale

Il penalty del bomber azzurro in avvio di ripresa decide il match. Il Como, provato dagli impegni di Coppa Italia, la riapre con l'autogol di Ranieri ma poi si fa prendere dal nervosismo 

14 Feb 2026 - 17:29
videovideo

La Fiorentina rivede i fantasmi della partita contro il Torino ma questa volta riesce a portare a casa i tre punti: decide il rigore realizzato da Moise Kean dopo il vantaggio di Fagioli. La Viola sale così al terzultimo posto a pari punti con il Lecce. Il Como, più lento del solito, paga l'euforia della storica semifinale di Coppa Italia conquistata al Maradona. Nemmeno il regalo di Parisi riesce a riaccendere i lariani che nel finale si fanno prendere dal nervosismo. 

Como-Fiorentina 1-2: il film della partita

1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

LA PARTITA

Il Como reduce dalla storica semifinale di Coppa Italia conquistata al Maradona contro il Napoli, la Fiorentina ancora scottata dai due punti persi nel finale contro il Torino. Il risultato è una prima mezz'ora giocata sottotono da entrambe le squadre. I ragazzi di Fabregas non hanno il solito ritmo nel palleggio, facilitando il lavoro di copertura alla Viola. Dopo 25 minuti la partita si stappa grazie a un guizzo di Nicolò Fagioli: il centrocampista ex Juventus raccoglie al limite un cross di Parisi ribattuto dalla difesa comasca e prova a calciare. La sua conclusione viene murata, ma il 44 dei toscani è il più lesto di tutti a fiondarsi sul pallone vagante e, dopo essersi liberato di Kempf con una finta elegante, a battere da due passi Butez. Il vantaggio degli ospiti suona come una sveglia nella testa dei lariani che si gettano a capofitto alla ricerca del pareggio. E l'occasione arriva appena 2 minuti dopo su piedi di Nico Paz: l'argentino si inserisce a fari spenti e, d'esterno, gira verso la porta un bel cross di Kuhn. Il suo tiro non centra lo specchio ma fa correre un brivido sulla schiena di De Gea. Il portiere spagnolo non verrà più impegnato. L'unico rischio in chiusura di primo tempo un sinistro di Baturina mandato alto da buona posizione. 

Il Como prova a ripartire nel secondo tempo come ha chiuso il primo, ma dopo appena 10 minuti la partita dei lariani si complica ulteriormente. Mandragora prende un calcio da Perrone in area di rigore e non fa nulla per rimanere in piedi: l'arbitro non può far altro che assegnare il rigore alla Fiorentina. Dagli undici metri non trema Kean che spiazza Butez e regala il doppio vantaggio ai suoi. Fabregas prova a girare la partita con i cambi, inserendo Addai e Morata per Perrone e Douvikas. Il giocatore che cambia l'inerzia del match però è Jesus Rodriguez. L'ex Betis semina un paio di avversari sull'out di sinistra e cade al limite dell'area: per l'arbitro non c'è niente. Fabregas scatta in campo per protestare, Vanoli lo segue ed esagera, finendo per ricevere il rosso. Il Como allora prova il tutto per tutto e al 77' la riapre: sul cross del solito Rodriguez, Parisi con un intervento impacciato batte un incolpevole De Gea. Tensione nel finale, con il Como che chiede un altro rigore per un tocco di braccio in area di Mandragora. Poi è baraonda con tanti contatti lontani dalla palla: il primo è tra Addai e Parisi, con l'azzurro che simula un colpo non ricevuto, poi invece quello tra Morata e Ranieri che costa il secondo giallo allo spagnolo. 

IL TABELLINO

Como (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle (Alberto Moreno dal 46'), Perrone (Addai dal 57'), Da Cunha, Kuhn(Jesus Rodriguez dal 46'), Paz, Baturina, Douvikas (Morata dal 57'). All. Fabregas
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Fagioli (Ndour dall'84') , Brescianini, Herrison, Solomon, Kean (Piccoli dall'84'). All. Vanoli

Marcatori: 26' Fagioli (F); 54' Kean (F); 77' Parsi (F) autogol
Ammoniti: 49' Kempf (C); 82' Jesus Rodriguez (C), 87' Morata (C), 87' Mandragora (F); 89' Ranieri (F)
Espulso: 70' Vanoli (F) per proteste; 89' Morata (C) rosso per doppio giallo: primo per proteste, secondo per contatto a palla lontana con Ranieri

fiorentina
como
keane
lotta salvezza

Ultimi video

01:43
MCH SANTA CLARA-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mourinho vince in casa del Santa Clara

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

01:43
MCH SANTA CLARA-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mourinho vince in casa del Santa Clara

I più visti di Como

Conte urla a Mangnaiello

Conte e l'insulto a Manganiello, la Procura valuta il procedimento | Cosa rischia

I rigori premiano il Como: Napoli ko, Fabregas in semifinale con l'Inter

Un Como da impazzire

Un Como da impazzire

Coppa Italia, Napoli-Como: le foto del match del Maradona

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Conte ringhia contro Fabregas: "Sta simulando, l'avete preparata così?"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:02
Dybala out, Soulé non al meglio: le novità per la Roma verso Napoli
17:52
Il Bayern Monaco vince 3-0 a Brema, poker del Leverkusen
17:47
Fiorentina, Vanoli su Fagioli: "I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso"
17:44
Como, Fabregas: "Atteggiamento sbagliato. Morata? Provocazioni fanno parte del gioco"
17:29
Fagioli: "Vittoria importantissima e partita perfetta"