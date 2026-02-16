L'Inter trasloca da Appiano per un giorno: prove di sintetico a Interello
Prove di campo sintetico per l'Inter, in vista della trasferta di mercoledì sera all'Aspmyra Stadion di Bodo. Alla ripresa della preparazione dopo la domenica di riposo, la squadra nerazzurra - come riferisce Sky - ha infatti abbandonato Appiano Gentile per allenarsi a Interello su un campo sintetico di ultima generazione. L'allenamento di martedì in Norvegia avverrà sul sintetico dell'Aspmyra Stadion, così come la rifinitura serale dopo la conferenza stampa di Chivu.