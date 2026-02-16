Borussia Dortmund, Kovac: "L'Atalanta con Palladino gioca meglio"

Con l'atalantino Pasalic la conoscenza rimonta ai tempi da commissario tecnico della Croazia, nel biennio 2014-2015: "Mario ha molto talento e ha avuto molto successo in Italia, anche se magari ultimamente sta giocando meno". C'è un altro ex nerazzurro in rosa, il 2008 Samuele Inacio, figlio dell'altro ex Pià, arrivato sedicenne a Dortmund: "Ha molta tecnica, è un giocatore fantastico che può fare anche il trequartista. È stato al Mondiale del Club con noi e può essere il futuro della Nazionale Italiana".