Cagliari, Pisacane: "Dobbiamo avere sempre fame, a Roma sarà una battaglia"

Cagliari senza Mina per la notturna di domani con la Roma. Per i rossoblu reparto difensivo tutto da inventare dopo le tre vittorie consecutive con un solo gol al passivo: l'assenza del colombiano si aggiunge alla partenza di Luperto, altro pilastro della retroguardia, ceduto alla Cremonese nell'ultima giornata di mercato. "Con Mina purtroppo dobbiamo vivere alla giornata - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - ma abbiamo sicuramente delle alternative. Dossena puó anche partite titolare, si è allenato benissimo". C'è un'incognita, peró: l'ex Como, che ormai si è ripreso dall'infortunio (crociato), non gioca una gara in campionato dalla scorsa primavera. Restano a Cagliari anche Borrelli (si sospetta, ha detto il tecnico, un problema al flessore) e Deiola (terapie). Convocato anche il Primavera Mendy. Il discorso di Pisacane è soprattutto motivazionale: "Dobbiamo stare attenti - ha spiegato - è vero che le vittorie ci hanno dato fiducia, ma il Cagliari deve pensare sempre al suo obiettivo. E i successi non ci devono distrarre: pensare di essere salvi potrebbe essere un'arma a doppio taglio". E allora ecco il rimedio proposto: "La salvezza si raggiunge partita dopo partita - ha avvertito - non dobbiamo perdere la fame. Avremo di fronte una squadra di grandissimo valore, giocheremo una partita che avrá il sapore di una battaglia. La differenza tra Cagliari e Roma sará nei duelli e nella lotta per le seconde palle. La squadra deve rimanere in campana: sarà una sfida molto diversa rispetto a quella dell'andata. Ancora di più oggi che abbiamo perso dei giocatori di valore. Anche se poi abbiamo avuto degli innesti per continuare il processo di ringiovanimento".