Versioni Volkswagen T-Roc cabrio: l'ultimo della sua specie

Di Sport Utility Vehicle con la capotte retrattile, se ne sono visti veramente pochi. La "coppia" che ha - di fatto - inventato questo bizzarro segmento non potrebbe essere più agli antipodi: Range Rover Evoque; Volkswagen T-Roc. Se l'inglese è stata scelta soprattutto da signore benestanti in località assolate, la tedesca ha riscosso un certo successo in tutta Europa per il suo stile non convenzionale applicato su di una vettura concreta e diffusissima. Non ci sarà un erede e il tempo per averne una, stringe. Entro metà 2027, la T-Roc cabrio uscirà dalle linee di produzione e terminerà la sua carriera. Per ora, il configuratore Volkswagen mette a disposizione di questa specifica versione due motorizzazioni: un 1.0 litri tre cilindri da 115 CV e un 1.5 litri quattro cilindri da 150 CV. Per entrambe è disponibile il cambio manuale il che la rende - curiosamente - una delle poche VW (assieme a Golf e Polo) disponibili ancora con tre pedali. Il listino parla chiaro: si parte da 39.100 euro