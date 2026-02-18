Dortmund, linea azzurra: Reggiani, Pià e Mané crescono all'ombra del muro giallo

Il caso più chiacchierato è quello legato a Samuele Inacio Pià. Classe 2008, figlio d'arte, Pià è un trequartista dal talento cristallino, fiore all'occhiello di tutte le Under italiane. Nel 2024 il Dortmund l'ha "scippato" alle giovanili dell'Atalanta. E a sentire le parole di Percassi lo sgarbo non è stato ancora perdonato, tanto da saltare il tradizionale pranzo Uefa prima del match: "Oggi nel Borussia Dortmund vediamo un tesserato del nostro club, cresciuto a Zingonia da quando aveva 7 anni e di cui il papà è stato portato nella mia prima presidenza a Bergamo. È successo questo episodio ma io non voglio giudicare la decisione del ragazzo. Per me è molto grave è il fatto che il Borussia non abbia mai dato la disponibilità a sedersi e risolvere una questione che noi abbiamo portato in FIFA. Tra club prima di tutto bisogna rispettarsi. Come può il Borussia Dortmund venire a sottrarre un talento all’Atalanta“.