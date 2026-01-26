Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: c'è anche Federica Brignone

© ipa
© ipa
Sono 196 gli azzurri che tra pochi giorni prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026
© ipa
© ipa
Adesso è ufficiale: Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non solo come portabandiera, ma anche come atleta. La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda n. 240 e congiuntamente con il Coni, hanno ufficializzato gli atleti che prenderanno parte a Milano Cortina 2026. Si tratta complessivamente di 196 atleti (103 uomini e 93 donne).
La cifra consente all'Italia di superare il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga di Torino 2006 (184 atleti di cui 109 uomini e 75 donne). La più giovane in assoluto è la sedicenne Giada D'Antonio, giovanissima promessa dello sci alpino che compirà 17 anni il prossimo 28 maggio. Il più longevo, invece, è il quarantacinquenne Roland Fischnaller che, gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard alpino, vivrà la settima Olimpiade consecutiva (azzurro uomo o donna con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali). Davanti all'altoatesino (con otto partecipazioni) c'è solamente il poker formato dai fratelli Piero e Raimondo d'Inzeo (sport equestri - 1948/1976), Josefa Idem (canoa - 1984/2012), che però prese parte a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 difendendo i colori della Germania Ovest prima di inanellare sei presenze consecutive con l’Italia, e Giovanni Pellielo (tiro a volo - 1992/2016, 2024).
L'ELENCO COMPLETO
BIATHLON (10)
Uomini (5): Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Nicola Romanin
Donne (5): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Michela Carrara, Hannah Auchentaller
BOB (10)
Uomini (5): Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer
Donne (5): Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti, Noemi Cavalleri
SKELETON (4)
Uomini (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
Donne (2): Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli
SLITTINO (11)
Uomini (7): Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner
Donne (4): Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher
COMBINATA NORDICA (3)
Uomini (3): Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner
SCI DI FONDO (13)
Uomini (6): Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Simone Daprà
Donne (7): Federica Cassol, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Nicole Monsorno, Anna Comarella
SALTO CON GLI SCI (7)
Uomini (3): Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon
Donne (4): Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner
FREESTYLE (10)
Uomini (5): Simone Deromedis, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni (ski cross), Miro Tabanelli (big air & slopestyle)
Donne (5): Andrea Chesi, Jole Galli (ski cross), Flora Tabanelli, Maria Gasslitter (big air & slopestyle), Manuela Passaretta (moguls & dual moguls)
SNOWBOARD (17)
Uomini (9): Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air & slopestyle), Louis Philip Vito III (halfpipe)
Donne (8): Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle (PGS), Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner (cross), Marilù Poluzzi (big air & slopestyle)
SCI ALPINO (21)
Uomini (10): Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala
Donne (11): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano, Lara Della Mea, Elena Curtoni, Nadia Delago, Martina Peterlini, Asja Zenere, Anna Trocker, Giada D'Antonio
SCI ALPINISMO (3)
Uomini (1): Michele Boscacci
Donne (2): Alba De Silvestro, Giulia Murada