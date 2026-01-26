LE SCELTE

Milano Cortina 2026, i convocati dell'Italia: c'è anche Federica Brignone

Sono 196 gli azzurri che tra pochi giorni prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

26 Gen 2026 - 17:38
Adesso è ufficiale: Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non solo come portabandiera, ma anche come atleta. La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda n. 240 e congiuntamente con il Coni, hanno ufficializzato gli atleti che prenderanno parte a Milano Cortina 2026. Si tratta complessivamente di 196 atleti (103 uomini e 93 donne).

La cifra consente all'Italia di superare il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga di Torino 2006 (184 atleti di cui 109 uomini e 75 donne). La più giovane in assoluto è la sedicenne Giada D'Antonio, giovanissima promessa dello sci alpino che compirà 17 anni il prossimo 28 maggio. Il più longevo, invece, è il quarantacinquenne Roland Fischnaller che, gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard alpino, vivrà la settima Olimpiade consecutiva (azzurro uomo o donna con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali). Davanti all'altoatesino (con otto partecipazioni) c'è solamente il poker formato dai fratelli Piero e Raimondo d'Inzeo (sport equestri - 1948/1976), Josefa Idem (canoa - 1984/2012), che però prese parte a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 difendendo i colori della Germania Ovest prima di inanellare sei presenze consecutive con l’Italia, e Giovanni Pellielo (tiro a volo - 1992/2016, 2024).

L'ELENCO COMPLETO

BIATHLON (10)

Uomini (5): Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Nicola Romanin

Donne (5): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Michela Carrara, Hannah Auchentaller

BOB (10)

Uomini (5): Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer

Donne (5): Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Anna Costella, Alessia Gatti, Noemi Cavalleri

SKELETON (4)

Uomini (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Donne (2): Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli

SLITTINO (11)

Uomini (7): Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner

Donne (4): Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher

COMBINATA NORDICA (3)

Uomini (3): Samuel Costa, Alessandro Pittin, Aaron Kostner

SCI DI FONDO (13)

Uomini (6): Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Simone Daprà

Donne (7): Federica Cassol, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Nicole Monsorno, Anna Comarella

SALTO CON GLI SCI (7)

Uomini (3): Giovanni Bresadola, Alex Insam, Francesco Cecon

Donne (4): Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner

FREESTYLE (10)

Uomini (5): Simone Deromedis, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni (ski cross), Miro Tabanelli (big air & slopestyle)

Donne (5): Andrea Chesi, Jole Galli (ski cross), Flora Tabanelli, Maria Gasslitter (big air & slopestyle), Manuela Passaretta (moguls & dual moguls)

SNOWBOARD (17)

Uomini (9): Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti (PGS), Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari (cross), Ian Matteoli (big air & slopestyle), Louis Philip Vito III (halfpipe)

Donne (8): Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle (PGS), Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner (cross), Marilù Poluzzi (big air & slopestyle)

SCI ALPINO (21)

Uomini (10): Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

Donne (11): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano, Lara Della Mea, Elena Curtoni, Nadia Delago, Martina Peterlini, Asja Zenere, Anna Trocker, Giada D'Antonio

SCI ALPINISMO (3)

Uomini (1): Michele Boscacci

Donne (2): Alba De Silvestro, Giulia Murada

milano cortina 2026
convocati
italia
federica brignone
