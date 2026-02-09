Scrisse "Fuck Ice" con la pipi in un post virale, minacce allo sciatore Kenworthy

In attesa della gara di settimana prossima, lo sciatore ha ribadito il suo ruolo e la sua posizione: "Puoi amare gli Usa ed essere orgoglioso di essere americano senza supportare questa amministrazione e le sue politiche. Quello che sta facendo l'Ice, di fatto impunito, è spaventoso. Cittadini americani sono stati assassinati per le strade, altri praticamente sequestrati senza un vero motivo. Non resterò in silenzio e penso sia importante dire quello in cui crediamo e resistere alle ingiustizie."