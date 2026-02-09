1 di 9
Milano-Cortina 2026

Snowboard, esultanza show di Karl: a torso nudo nella neve dopo l'oro

L'austriaco imita lo sciatore Maier: "Era un omaggio a un grande"

09 Feb 2026 - 10:31
Un'esultanza speciale e un omaggio a un grande degli sport invernali. L'austriaco Benjamin Karl ha celebrato l'oro nel gigante parallelo dello snowboard strappandosi maglia e pettorale e mostrando i muscoli dopo aver superato nella finalissima il coreano Kim Sangkyum.

"Era un tributo a Hermann Maier - ha spiegato il 40enne connazionale del grande campione -. È stato uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi in Austria e una volta ha fatto questo. Ho sempre pensato che se avessi avuto l'occasione avrei fatto la stessa cosa".

olimpiadi milano-cortina 2026
snowboard

