Milano-Cortina 2026: Italia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura

L'Italia partiva da un'ottima posizione grazie alle qualificazioni e al secondo posto ottenuto ieri da Guignard-Fabbri nella danza, con una prestazione strepitosa. Gli azzurri erano dunque terzi e dovevano difendere il vantaggio sulla Georgia e sul Canada: bastava questo per il bronzo, irraggiungibili invece Stati Uniti e Giappone. Sara Conti e Nicolò Macii commettevano qualche errore nella danza di coppia, ma chiudevano terzi e portavano l'Italia a +4 sulle inseguitrici.