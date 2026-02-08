MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: Italia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura

Nona medaglia azzurra in fondo a una giornata storica già segnata da un argento e altri quattro bronzi

08 Feb 2026
Una giornata storica per l'Italia, con sei medaglie conquistate in pochissime ore, non poteva che chiudersi con un altro momento da ricordare. Il pattinaggio di figura conquista la sua terza medaglia di sempre ai Giochi, ma soprattutto centra il primo podio a squadre nella sua storia olimpica: Guignard-Fabbri, Macii-Conti, Rizzo e Naki Gutmann portano l'Italia al bronzo. L'oro va agli Stati Uniti con 69 punti, davanti al Giappone (68) e agli azzurri (60).

L'Italia non aveva mai ottenuto più di tre medaglie in una singola giornata delle Olimpiadi invernali, prima d'oggi, ma a Milano-Cortina tutto è possibile. Salgono a sei i podi di giornata, un nuovo record che viene sublimato da un risultato storico: è podio per il Team Event del pattinaggio di figura, un'impresa paragonabile alla ginnastica femminile di Parigi 2024.

L'Italia partiva da un'ottima posizione grazie alle qualificazioni e al secondo posto ottenuto ieri da Guignard-Fabbri nella danza, con una prestazione strepitosa. Gli azzurri erano dunque terzi e dovevano difendere il vantaggio sulla Georgia e sul Canada: bastava questo per il bronzo, irraggiungibili invece Stati Uniti e Giappone. Sara Conti e Nicolò Macii commettevano qualche errore nella danza di coppia, ma chiudevano terzi e portavano l'Italia a +4 sulle inseguitrici.

Quinto posto invece per Lara Naki Gutmann nel singolo femminile, mentre la Georgia chiudeva seconda e accorciava a due punti il suo ritardo. All'Italia bastava così chiudere davanti ai georgiani per blindare la medaglia, con Usa-Giappone irraggiungibili per oro e argento, mentre il Canada era tagliato fuori da tutto. Serviva una grande prova di Matteo Rizzo, che rispondeva presente con un programma libero d'altissima qualità: 179.62 punti e sorpasso alla Georgia. L'Italia blindava così il podio, un bronzo storico: prima medaglia a squadre nel pattinaggio, la terza olimpica di sempre dopo Fusar Poli-Margaglio (2002) e Carolina Kostner (2014). Tutte e tre di bronzo, il quinto terzo posto per l'Italia nella giornata da sei medaglie complessive.

Oro agli Stati Uniti grazie allo strepitoso Malinin, che ha sfondato il muro dei duecento punti nel singolo maschile: 69 punti per gli Usa, 68 per il Giappone. Italia terza, a quota 60 punti, e in tripudio con nove medaglie in due giorni.
 

