Italia femminile, Soncin: "Orgoglio e rammarico per il '25, ora obiettivo mondiale"

"Orgoglio e rammarico: quella sconfitta contro l'Inghilterra ci ha permesso di fare il primo passo per continuare a crescere". Cosi' il ct della nazionale femminile, Andrea Soncin, rievocando la sconfitta ai supplementari nella semifinale dell'Europeo, ha tracciato un bilancio del 2025 delle azzurre, durante la presentazione dell'album Panini 'Calciatrici' al Salone d'Onore del Coni. "Quello che vogliamo fare ora è arrivare in Brasile", ha aggiunto riferendosi al mondiale di calcio del 2027. "Si può esser ottimisti in futuro, i club investono e la federazione adotta politiche per far giocare sempre più bambine - ha concluso -. Noi raccogliamo questi frutti e i risultati dell'under 17 e 19 sono la dimostrazione del percorso intrapreso".