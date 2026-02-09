MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 9 febbraio

In palio medaglie nella combinata maschile a squadre di sci alpino, nello slopestyle femminile di sci freestyle, nei 1000 metri femminili di speed skating, nel big air femminile di snowboard e nel trampolino piccolo maschile di salto con gli sci

09 Feb 2026 - 07:49
videovideo

Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio. In palio cinque titoli: combinata maschile a squadre di sci alpino, slopestyle femminile di sci freestyle, 1000 metri femminili di speed skating, big air femminile di snowboard e trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.

10:05 Curling: Round robin doppio misto, Italia - USA (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

10:30 Sci alpino: Combinata a squadre uomini, discesa libera (Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder)

12:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia - Giappone

12:30 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 1 (Maria Gasslitter)

12:59 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 2 (Maria Gasslitter)

13:28 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 3 (Maria Gasslitter)

14:00 Sci alpino: Combinata a squadre uomini, slalom speciale (Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger)

17:00 Slittino: Singolo donne manche 1 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17:30 Pattinaggio di velocità: 1000m donne (da definire)

18.05 Curling: Doppio misto, semifinale (ev. Stefania Constantini, Amos Mosaner)

18:35 Slittino: Singolo donne manche 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

19:00 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino normale, round 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19:20 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza ritmica (Charlène Guignard, Marco Fabbri)

19:30 Snowboard: Big air donne, finale (ev. Marilù Poluzzi)

20:12 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino normale, round finale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

* in grassetto le gare a medaglia

 Arianna Fontana

L'Italia vuole superare Lillehammer '94: dove possono arrivare le medaglie azzurre

