Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 9 febbraio
In palio medaglie nella combinata maschile a squadre di sci alpino, nello slopestyle femminile di sci freestyle, nei 1000 metri femminili di speed skating, nel big air femminile di snowboard e nel trampolino piccolo maschile di salto con gli sci
Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio. In palio cinque titoli: combinata maschile a squadre di sci alpino, slopestyle femminile di sci freestyle, 1000 metri femminili di speed skating, big air femminile di snowboard e trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.
10:05 Curling: Round robin doppio misto, Italia - USA (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
10:30 Sci alpino: Combinata a squadre uomini, discesa libera (Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder)
12:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia - Giappone
12:30 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 1 (Maria Gasslitter)
12:59 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 2 (Maria Gasslitter)
13:28 Sci acrobatico: Slopestyle donne, finale manche 3 (Maria Gasslitter)
14:00 Sci alpino: Combinata a squadre uomini, slalom speciale (Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger)
17:00 Slittino: Singolo donne manche 1 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
17:30 Pattinaggio di velocità: 1000m donne (da definire)
18.05 Curling: Doppio misto, semifinale (ev. Stefania Constantini, Amos Mosaner)
18:35 Slittino: Singolo donne manche 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
19:00 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino normale, round 1 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
19:20 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza ritmica (Charlène Guignard, Marco Fabbri)
19:30 Snowboard: Big air donne, finale (ev. Marilù Poluzzi)
20:12 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino normale, round finale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
* in grassetto le gare a medaglia