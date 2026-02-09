L'agente di Vergara: "Lui felice per il rigore? Si vergogni chi strumentalizza, non è un simulatore"

Dubbi sul fallo? Non per Giuffredi: "Il pestone c'è stato, non capisco come si faccia a dire il contrario. Se fossi negli arbitri, non andrei a parlare ai microfoni ma mi nasconderei per tutti i danni che stanno facendo in ogni partita, nonostante ci sia una tecnologia rilevante. Si stava meglio quando si stava peggio: negli anni '80 o '90 con due guardalinee e un arbitro...adesso i costi sono aumentati con quasi venti persone a lavorare, ma sono anche aumentate le polemiche. Tornerei al quarto uomo e chiuderei la storia".