Dall'Inghilterra: anche il Manchester United su Tonali

09 Feb 2026 - 15:38
© Getty Images

© Getty Images

Secondo quanto rivelato da The Telegraph, Sandro Tonali sarebbe finito nel mirino del Manchester United per la prossima stagione. Il centrocampista del Newcastle è già stato al centro di parecchie voci nelle ultime ore di mercato a causa di un presunto interessamento dell'Arsenal che ha provato il colpaccio a pochi istanti dalla chiusura delle trattative. Insieme a Elliot Anderson e Adam Wharton, l'ex Milan è uno dei profili più seguiti dai Red Devils: Casemiro saluterà a fine stagione e il club dovrà trovare quindi un sostituto. Sul centrocampista ci sarebbero anche Juventus e Manchester City. 

Ultimi video

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

09:53
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

I più visti di Mercato

FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:38
Dall'Inghilterra: anche il Manchester United su Tonali
14:21
Atalanta, si lavora al rinnovo di Carnesecchi
13:15
Atletico Madrid, il Chelsea piomba su Julian Alvarez
12:17
Fiorentina, retroscena Rugani: "Ecco perché ha lasciato la Juventus"
12:17
Attacco Milan: le novità su Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus