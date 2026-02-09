Dall'Inghilterra: anche il Manchester United su Tonali

Secondo quanto rivelato da The Telegraph, Sandro Tonali sarebbe finito nel mirino del Manchester United per la prossima stagione. Il centrocampista del Newcastle è già stato al centro di parecchie voci nelle ultime ore di mercato a causa di un presunto interessamento dell'Arsenal che ha provato il colpaccio a pochi istanti dalla chiusura delle trattative. Insieme a Elliot Anderson e Adam Wharton, l'ex Milan è uno dei profili più seguiti dai Red Devils: Casemiro saluterà a fine stagione e il club dovrà trovare quindi un sostituto. Sul centrocampista ci sarebbero anche Juventus e Manchester City.