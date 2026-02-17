Atalanta, Palladino ci crede: "Al ritorno sarà una bolgia, possiamo rimontare"

Al termine della sfida con il Borussia Dortmund, Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport analizzando così la sconfitta per 2-0: "È un peccato essere partiti già sotto 1-0. Loro sono un'ottima squadra, sapevamo che avrebbero attaccato la profondità, hanno individualità molto forti. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene tecnicamente, ci andavamo a chiudere da un lato ed era la cosa che loro volevano. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio nella gestione della palla e abbiamo avuto più soluzioni davanti. Ho avuto la sensazione do poter fare qualcosa in chiave offensiva, ma ci è mancato l'ultimo passaggio e un po' di qualità negli ultimi metri. Abbiamo il secondo tempo in casa nostra, possiamo fargli due gol. Ci crediamo e i ragazzi sono consapevoli della partita, al ritorno ci metteremo grande intensità".