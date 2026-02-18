Battocletti nei 3000 indoor di Lievin per ottenere il pass dei mondiali di Torun

Sempre nei 1500, ma al femminile, Gaia Sabbatini cercherà di realizzare il minimo di partecipazione ai mondiali polacchi, di 4'06"00, in una prova dove le principali protagoniste dovrebbero essere la canadese Gabriela Debues-Stafford, la statunitense Elise Cranny, le britanniche Jemma Reekie e Georgia Hunter Bell, le etiopi Worknesh Mesele, Saron Berhe, Haregeweyni Kalayu e soprattutto Birke Haylom, l'atleta con il miglior accredito di 3'58"43, mentre chi la qualificazione su questa disciplina mondiale ce l'ha già, Marta Zenoni, gareggerà sulla inusuale distanza dei 2000 metri contro le etiopi Etiope Kena Tufa e Gela Hambese, le britanniche Revee Walcott-Nolan e Katie Snowden, la svizzera Joceline Wind, l'australiana Jessica Hull, la francese Agathe Guillemot e la portoghese Salome Afonso.