Milano Cortina 2026, la Fis lancia l'allarme sulla neve artificiale: "Ritardi inspiegabili"

La principale fonte di preoccupazione è come detto la sede di Livigno: "Li chiamiamo tre volte al giorno, mattina, mezzogiorno e sera - ha sottolineato Eliasch, riferendosi agli organizzatori - C'è questo problema con la produzione di neve. Ci sono stati ritardi. Purtroppo, il governo italiano non ha stanziato fondi, quindi gli organizzatori stanno faticando ad arrivare a fine mese, il che è un vero peccato", ha dichiarato. "È inspiegabile, ma spero che tutto si risolva. Abbiamo un piano B, un piano C, un piano D... Ma è un peccato trovarci in una situazione in cui non avremmo mai dovuto trovarci".