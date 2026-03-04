Ciclismo,  Banca Mediolanum e Giro d'Italia proseguono il loro viaggio insieme

DICHIARAZIONI

Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum: "Il rinnovo della sponsorizzazione della Maglia Azzurra del Gran Premio della Montagna conferma un impegno che per Banca Mediolanum ha un valore strategico e identitario. Il Giro d’Italia rappresenta un patrimonio sportivo e culturale capace di unire il Paese, attraversando territori e comunità con un’energia unica. E' anche un’occasione concreta e preziosa per incontrare migliaia di clienti nelle loro città, sulle loro strade, in un momento di festa popolare che coinvolge pubblici diversi e generazioni differenti. Ogni anno il Giro raggiunge località nuove e, con esse, nuovi clienti: è un’esperienza dinamica, diffusa, che rispecchia il nostro modo di essere presenti sul territorio. La montagna, in particolare, è il simbolo della visione di lungo periodo perché richiede preparazione, determinazione e capacità di affrontare ogni salita con lucidità e coraggio. Sono i principi che guidano anche il nostro approccio, quello di essere ogni giorno accanto ai clienti. Continueremo a vivere il Giro con lo stesso spirito con cui si affronta una tappa impegnativa, consapevoli delle sfide, ma orientati all’obiettivo con fiducia e responsabilità verso il futuro".