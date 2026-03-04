Serie B, che fair play in Reggiana-Sudtirol: ruba palla al portiere infortunato e l'appoggia fuori

04 Mar 2026 - 15:50
© Da video

© Da video

Tra Reggiana e Sudtirol è finita 0-4 ma a far parlare non è stato il risultato finale della partita. Al 65esimo, col punteggio ancora in bilico (0-1 per gli ospiti), Cragno, portiere del Sudtirol, stava portando palla sulla propria trequarti. All'improvviso, l’estremo difensore ex Cagliari si è bloccato alzando la mano: l’infortunio muscolare è apparso subito chiaro a tutti. Quasi in contemporanea con la richiesta d'aiuto, Tommaso Fumagalli gli ha rubato palla. L'attaccante del Sudtirol a quel punto aveva strada libera verso la porta libera. Una volta però accortosi del problema occorso a Cragno, Fumagalli ha deciso di mettere il pallone in fallo laterale. Un bellissimo gesto di fair play, anche perché il gol del pareggio avrebbe potuto cambiare l'esito finale della partita. E invece Fumagalli è voluto passare dalla parte giusta della storia, mettendo la sportività davanti al risultato. 

serie b
reggiana
sudtirol
alessio cragno
fumagalli
fair play

