Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino: l'Italia schiera un poker di campioni per Milano-Cortina 2026

Chi ci sarebbe aspettati di vedere sul palcoscenico olimpico è sicuramente Federica Brignone, eppure la 35enne di La Salle ha rischiato fortemente di dover saltare i Giochi. La campionessa valdostana si è infortunata gravemente lo scorso marzo ai Campionati Italiani, tuttavia, dopo una lunga e difficile riabilitazione, è pronta a tornare in gara nello sci alpino e giocarsi una medaglia a Milano-Cortina 2026. Prima italiana a vincere una Coppa del Mondo generale in campo femminile, la portacolori dei Carabinieri è il faro dello sci azzurro come dimostrato dalle due "Sfere di Cristallo" portate a casa negli ultimi cinque anni e le trentasette vittorie in carriera, nessuno come lei nel movimento rosa. Un palmarés che prevede anche due titoli mondiali, un argento e due bronzi olimpici, ma che non basta per riassumere la storia della "Tigre", capace di trionfare in quattro delle cinque specialità presenti nello sci alpino e che la inseriscono a pieno titolo fra le atlete da seguire a Milano-Cortina 2026.