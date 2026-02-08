sassuolo-inter 0-5

Serie A, Sassuolo-Inter 0-5: nerazzurri esagerati e allungo sul Milan, ora distante 8 punti

I nerazzurri dominano in trasferta e vanno a +8 sul Milan: in gol Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique

08 Feb 2026 - 20:00
1 di 35
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

È un assoluto dominio dell’Inter quello che va in scena al Mapei Stadium nella 24ª giornata di Serie A. La formazione di Chivu batte infatti 5-0 il Sassuolo di Grosso e sale a +8 in classifica sul Milan: i rossoneri avranno però da recuperare il match con il Como. Lo show nerazzurro inizia già all’11’, quando Bisseck stacca altissimo nel cuore dell’area di rigore avversaria e incorna in rete il perfetto cross da calcio d’angolo di Dimarco. Sempre il terzino interista torna poi a spolverare il suo magico mancino al 17’, colpendo una traversa direttamente su punizione, prima di pescare al 28’ il taglio di Thuram: il francese anticipa di netto Muharemovic e timbra il raddoppio. Il Sassuolo prova quindi a reagire e al 41’ trova il gol con Thorstvedt, ma la rete del norvegese viene annullata per una posizione iniziale di fuorigioco. A portarsi sul 3-0 è allora l’Inter al 50’ con Lautaro Martinez (complice un Muric non perfetto), con Akanji che cala poi il poker quattro minuti più tardi: anche questa volta il passaggio vincente lo effettua dalla bandierina Dimarco, al suo terzo assist di giornata. Gli emiliani accusano il colpo e restano pure in dieci uomini per il rosso a Matic: appena ammonito, il serbo si conquista un ingenuo secondo giallo per proteste. Le emozioni non sono però ancora finite, visto che nel finale c’è spazio anche per la manita a firma Luis Henrique: il brasiliano trova un super gol all’89’. L’Inter vince così 5-0 e manda un nuovo messaggio a tutte le rivali per lo Scudetto.

Leggi anche

Dimarco è il solito mattatore, Bisseck e Akanji proteggono la porta ma fanno anche del male al Sassuolo

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 0-5

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (26’ st Garcia); Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi (15’ st Coulibaly), Pinamonti (26’ st Nzola), Lauriente (15’ st Lipani).
A disposizione: Satalino, Zacchi, Volpato, Boloca, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.
Allenatore: Grosso

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (19’ st Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (19’ st Frattesi), Mkhitaryan (26’ st Diouf), Dimarco; Lautaro (31 st Esposito), Thuram (31’ st Bonny).
A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate, Cocchi.
Allenatore: Chivu. 

Arbitro: Chiffi
Marcatori: 11’ Bisseck, 28’ Thuram, 5’ st Lautaro, 9’ st Akanji, 44’ st Luis Henrique
Ammoniti: Dimarco (I)
Espulsi: Matic (S)
Note: 41’ gol annullato per fuorigioco a Thorstvedt (S)

serie a
sassuolo
inter

Ultimi video

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

01:05
DICH NICOLA PRE ATALANTA 08-02 DICH

Nicola: "Atalanta un avversario di qualità"

02:16
DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

00:11
DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

00:27
DICH SPALLETTI SU RINNOVO YILDIZ 7/2 DICH

Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro Juve"

00:51
DICH YILDIZ RINNOVA 2030 DICH

Yildiz fino al 2030: "Amo la Juventus, faremo grandi cose"

01:08
MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

01:30
DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

00:54
DICH CUESTA PRE BOLOGNA DICH

Cuesta: "Abbiamo tutto per far bene"

00:22
MCH ELICOTTERO JUVENTUS STADIUM MCH

Juve, un elicottero atterra alla Continassa

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:51
DICH SARRI PRE JUVE DICH

Lazio, Sarri: "Io resto, ma la Juve vista ultimamente è difficile da affrontare"

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

01:30
Domani Juventus-Lazio

Juve-Lazio, il grande scontro tra toscani

01:29
Conte non vuole abdicare

Conte non vuole abdicare

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:06
Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter
18:51
Bisseck gol, ma ci sono tanti dubbi sulla posizione di Thuram: "Qualcuno può trovare il fuorigioco?"
18:21
Lecce, Di Francesco: "Oggi abbiamo messo anima e cuore"
17:42
Sassuolo, anche Carnevali sta con De Rossi: "Var? Così roviniamo il calcio"
15:54
Bologna, Italiano: "Espulsione a Pobega? Per me non c'è. Troppe sconfitte immeritate"