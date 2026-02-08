Sassuolo-Inter, Chivu: "Il campionato è una maratona, competitivi fino a maggio"

Ora la "missione" dell'Inter sarà quella di fare uno step di crescita negli scontri diretti: "Dobbiamo capire che non siamo perfetti e che possiamo essere messi in difficoltà, consapevoli di quello che vogliamo essere. Ci sono margini di miglioramento, le partite sono quelle che sono: a volte le porti a casa con le prestazioni, a volte con meno. A volte fai la prestazione e non le porti a casa. Il campionato è una maratona dove sono in palio i tre punti: bisogna farli per essere competitivi. Importa arrivare al dunque, manca ancora tanto al termine della stagione. Dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi e consapevoli del fatto che quello che portiamo in campo a volte basta e a volte no, consapevoli di essere l'inter e che abbiamo ambizione. Vogliamo essere competitivi fino a fine maggio".