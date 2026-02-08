Sassuolo-Inter, Chivu: "Il campionato è una maratona, competitivi fino a maggio"

© IPA
L'allenatore nerazzurro: "Dobbiamo mantenere piedi per terrà e umiltà, vogliamo essere competitivi"di Martino Cozzi
Cristian Chivu si gode il successo dell'Inter, ma non vuole abbassare la guardia. Dopo la sfida stravinta 5-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l'allenatore nerazzurro ha parlato a Sky Sport analizzando così la partita: "Capire i momenti della partita, reggere la pressione dell'avversario nei primi minuti, e trovare anche concretezza sotto porta è la dimostrazione della nostra crescita e della maturità. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Il Sassuolo ci ha messo in difficoltà nei primi minuti, ma siamo rimasti in partita capendo i momenti riuscendo anche a raddoppiare". A Dazn aggiunge: "Scudetto fatto al 75%? Per me lo scudetto è fatto allo 0%, mancano 14 partite e ci sono tante squadre in ballo. C'è tanto da fare e tanto da dimostrare".
Ora la classifica sorride con un margine sul Milan secondo, distante otto punti: "Dobbiamo riconoscere il momento e la crescita, ma anche quanto fatto di buono negli ultimi due mesi e mezzo. Abbiamo avuto momenti in cui non siamo stati dominanti ma continuiamo a stare sul pezzo e a mantenere piedi per terra e umiltà. Speriamo di arrivare a marzo e aprile e vediamo dove siamo messi. Abbiamo una voglia matta di essere competitivi. E lo facciamo attraverso il lavoro e la fame che non deve mai mancare".
Ora la "missione" dell'Inter sarà quella di fare uno step di crescita negli scontri diretti: "Dobbiamo capire che non siamo perfetti e che possiamo essere messi in difficoltà, consapevoli di quello che vogliamo essere. Ci sono margini di miglioramento, le partite sono quelle che sono: a volte le porti a casa con le prestazioni, a volte con meno. A volte fai la prestazione e non le porti a casa. Il campionato è una maratona dove sono in palio i tre punti: bisogna farli per essere competitivi. Importa arrivare al dunque, manca ancora tanto al termine della stagione. Dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi e consapevoli del fatto che quello che portiamo in campo a volte basta e a volte no, consapevoli di essere l'inter e che abbiamo ambizione. Vogliamo essere competitivi fino a fine maggio".
Sui protagonisti del girone di ritorno, Chivu aggiunge a Dazn: "Può essere il girone di ritorno di Frattesi? Di Frattesi, di Diouf. Di tutti, abbiamo bisogno di energie, abbiamo bisogno di tutta la rosa per mantenere un certo livello". E su Inter-Juventus, in programma settimana prossima: "È una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre. Siamo consapevoli delle attese sempre alte su questa squadra. Abbiamo tutta la settimana dopo tanto tempo, vediamo come ci prepareremo. Consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto".