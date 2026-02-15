I MATCH DELLE 15

Serie A: il Parma piega 2-1 un Verona in dieci, 0-0 in Cremonese-Genoa

Il gol dell'argentino nel recupero regala ai ducali 3 punti d'oro in ottica salvezza. Allo Zini grigiorossi e grifone non si fanno male

15 Feb 2026 - 17:00

La 25ª giornata di Serie A vede la vittoria del Parma sul Verona e il pareggio del Genoa con la Cremonese. I Ducali si impongono 2-1 al Tardini, dove Bernabé porta subito avanti i padroni di casa al 4’: lo spagnolo riceve palla da Keita e trafigge Montipò con un gran sinistro da fuori area. Passano pochi minuti e gli scaligeri si ritrovano pure in dieci: Orban incassa infatti un rosso diretto per proteste al 12’. Belghali lascia poi il campo per infortunio al 22’, mentre al 41’ Circati commette un fallo da rigore su Bowie: sul dischetto si presenta Harroui, che pareggia dagli undici metri. Il Parma prova allora a sfruttare nuovamente la propria superiorità numerica nel secondo tempo e colpisce una traversa con Strefezza al 71’, andando poi a centimetri dal gol ancora con Bernabé. A decidere la sfida è, dunque, l’incornata di Pellegrino al 93’, innescato dall’intelligente cross di Nicolussi Caviglia. Cuesta sale così a 29 punti, mentre Sammarco resta ultimo con 15.

Il Grifone pareggia invece 0-0 allo Zini di Cremona, dove la squadra di De Rossi parte molto forte: Norton-Cuffy costringe Audero a una super parata alla mezz’ora. Il risultato però non si sblocca e il primo tempo si spegne, allora, a reti bianche. In avvio di ripresa è invece Messias a sfiorare il gol per i rossoblù, al termine di una grande azione personale, mentre Thorsby si rende pericoloso per la Cremo. De Rossi fa quindi debuttare sia Baldanzi che Amorim e il Genoa prova a chiudere in crescendo, sebbene a rammaricarsi in pieno recupero sia la Cremonese: a Bijlow battuto, Bonazzoli colpisce infatti un legno clamoroso al 94’. Lo 0-0 porta, dunque, sia i rossoblù che i grigiorossi a 24 punti in classifica.
 

serie a
cremonese
genoa
parma
verona
lotta salvezza

Ultimi video

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

00:41
CLIP INSULTI ALLA DIRIGENZA JUVENTUS A SAN SIRO 15/2 SRV

Inter-Juve, insulti ai dirigenti bianconeri al gol partita di Zielinski

00:26
CLIP ESULTANZA CHIELLINI IN INTER-JUVENTUS PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juve, Chiellini esplode al 2-2 di Locatelli

02:42
DICH PIO ESPOSITO POST JUVE 14/2 DICH

Pio Esposito: "Rosso a Kalulu? Non sono io a dover commentare"

00:20
MCH GOL CRISTIANO RONALDO MCH

CR7 torna dallo "sciopero" e fa 962 in carriera

01:25
DICH NICOLA PRE GENOA DICH

Cremonese: Nicola e gli arbitri, la frecciata del tecnico

01:16
DICH CUESTA PRE VERONA DICH

Cuesta: "Con il Verona servono fiducia e maturità"

00:33
DICH GASP SU MATTARELLA DICH

I complimenti di Mattarella? Ecco la reazione di Gasperini

01:19
DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

01:41
DICH GROSSO PRE UDINESE DICH

Grosso: "Il 5-0 con l'Inter va messo alle spalle"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:40
Liga: Atletico Madrid ko con Rayo Vallecano, vince il Bilbao
18:00
"Ingiustizia nei confronti di club e città": furia del Verona contro l'arbitro per il rosso a Orban
17:48
Fa Cup: avanzano Fulham, Leeds, Sunderland e Wolverhampton
17:37
Juve: lesione per Holm, almeno due settimane di stop
15:43
Sassuolo, Grosso: "Vinto quando abbiamo alzato giri. Non siamo ancora salvi"