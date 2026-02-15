Serie A: il Parma piega 2-1 un Verona in dieci, 0-0 in Cremonese-Genoa

La 25ª giornata di Serie A vede la vittoria del Parma sul Verona e il pareggio del Genoa con la Cremonese. I Ducali si impongono 2-1 al Tardini, dove Bernabé porta subito avanti i padroni di casa al 4’: lo spagnolo riceve palla da Keita e trafigge Montipò con un gran sinistro da fuori area. Passano pochi minuti e gli scaligeri si ritrovano pure in dieci: Orban incassa infatti un rosso diretto per proteste al 12’. Belghali lascia poi il campo per infortunio al 22’, mentre al 41’ Circati commette un fallo da rigore su Bowie: sul dischetto si presenta Harroui, che pareggia dagli undici metri. Il Parma prova allora a sfruttare nuovamente la propria superiorità numerica nel secondo tempo e colpisce una traversa con Strefezza al 71’, andando poi a centimetri dal gol ancora con Bernabé. A decidere la sfida è, dunque, l’incornata di Pellegrino al 93’, innescato dall’intelligente cross di Nicolussi Caviglia. Cuesta sale così a 29 punti, mentre Sammarco resta ultimo con 15.



Il Grifone pareggia invece 0-0 allo Zini di Cremona, dove la squadra di De Rossi parte molto forte: Norton-Cuffy costringe Audero a una super parata alla mezz’ora. Il risultato però non si sblocca e il primo tempo si spegne, allora, a reti bianche. In avvio di ripresa è invece Messias a sfiorare il gol per i rossoblù, al termine di una grande azione personale, mentre Thorsby si rende pericoloso per la Cremo. De Rossi fa quindi debuttare sia Baldanzi che Amorim e il Genoa prova a chiudere in crescendo, sebbene a rammaricarsi in pieno recupero sia la Cremonese: a Bijlow battuto, Bonazzoli colpisce infatti un legno clamoroso al 94’. Lo 0-0 porta, dunque, sia i rossoblù che i grigiorossi a 24 punti in classifica.

