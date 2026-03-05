Roma: Dybala torna in gruppo ma si ferma ancora per un problema al ginocchio

In casa Roma doveva essere il giorno del ritorno in gruppo dopo il giorno di permesso avuto per la nascita della prima figlia e la seduta differenziata di mercoledì. E ritorno con la squadra c'è stato ma a fine allenamento Paulo Dybala si è fermato ancora per un problema al ginocchio. A questo punto l'attaccante argentino salterà la trasferta di domenica alle 18 contro il Genoa dell'ex De Rossi dopo la panchina per 90' contro la Juve.