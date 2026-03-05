Serie A: il romanista Malen miglior giocatore mese di febbraio

05 Mar 2026 - 14:26
© Getty Images

© Getty Images

Il premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di febbraio è stato assegnato all'attaccante della Roma Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Lecce - rende noto la Lega - in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 18.00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore l'olandese, che ha superato Berardi (Sassuolo), Carnesecchi (Atalanta), Dimarco (Inter), Kean (Fiorentina), McKennie (Juventus). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di ratingconsidera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque imovimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della quadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23/a alla 26/a della Serie A.

