Sci alpino, Tomba: "Con me gente si divertiva, ogni gara aveva suo fascino"

Sull'interruzione di Sanremo nel 1988, ricorda: "Avevo 21 anni. Li avevo compiuti da pochissimo, e quei due ori olimpici furono una sorpresa per tutti. Per la mia famiglia, per il mondo intero. A me in realtà veniva tutto facile in quei giorni, poi però dopo mi sono reso conto delle imprese che avevo fatto e di quello che era successo, del fatto che 20 milioni di telespettatori erano davanti alla televisione per guardare la mia gara". Sulla gestione delle sconfitte dice: "Io non ero come gli altri, che si piangevano addosso. Quando perdevo la prendevo a ridere, ci scherzavo su, mi ubriacavo. È così che tornavo subito a vincere". E sul prezzo del successo: "Io ho provato sulla mia pelle ciò che diceva Enzo Ferrari: in Italia viene perdonato tutto, tutto tranne il successo. Intorno a me c'era tanto amore, ripeto, ma poi a un certo punto è subentrata anche una parte di odio - dice - È inevitabile, lo so, quando qualcuno fa notizia va a finire sempre in questo modo. Però poi succede che la stampa si mette a indugiare nella vita privata, succede che le cose vengono scritte al contrario. E a quel punto diventa tutto molto difficile da sopportare". E aggiunge: "Ero un condannato alla vittoria. E meno male che allora non c'erano i social. Quando ho vinto l'ultimo trofeo che mi mancava, ho potuto dire 'basta, è stato bello, vi saluto' senza rimpianti".