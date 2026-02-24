Serie B, il Pescara tessera il portiere Magnus Brøndbo

Dopo l'infortunio occorso nella gara di Avellino al portiere Sebastiano Desplanches, il Pescara ha ufficializzato l'arrivo dell'estremo difensore Magnus Brøndbo, classe 2005, norvegese, nativo di Bodo e nato calcisticamemte con il Bodo Glimt. Con la società giallonera ha effettuato tutta la trafila delle giovanili prima di arrivare in prima squadra. Non dovrà essere inserito nella lista over. Il calciatore svincolatosi a gennaio dal Bodo Glimt vestirà la maglia numero 44 e sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi impegni ufficiali. Nel match di domenica all'Adriatico con il Palermo sarà quasi sicuramente in panchina.