Como, brutte notizie: l'esito degli esami di Baturina

Arrivano brutte notizie in casa Como dopo la vittoria contro la Juventus dello scorso weekend. Cesc Fabregas dovrà fare a meno di Martin Baturina per i prossimi impegni. Il croato ha rimediato una distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra. Il classe 2003 dovrebbe stare ai box per circa 2-3 settimane. Salterà sicuramente le prossime tre partite contro Lecce, Inter in Coppa Italia e Cagliari. Resta in dubbio anche la sua presenzacontro la Roma nella sfida prevista per il 15 marzo. Baturina era stato costretto al cambio al 60' del match con i bianconeri.