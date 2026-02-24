Juve-Galatasaray: Bremer e Yildiz in gruppo, sorpresa Perin

Arrivano buone notizie dall'allenamento mattutino della vigilia. Bremer e Yildiz, che lunedì hanno effettuato terapie, hanno iniziato la seduta a parte e poi si sono uniti al resto del gruppo. Bremer è dovuto uscire anzitempo dall'andata dei playoff a Istanbul per un problema muscolare alla coscia destra mentre Yildiz è reduce da una contusione al polpaccio sinistro nella gara persa contro il Como. C'è ottimismo per il loro recupero e potrebbero partire dalla panchina. Al posto del turco, Boga è davanti a Miretti sulla trequarti.