Limbara Trail di gran... Carrara, Deiana senza rivali tra le donne

A fare da prova clou era il Giogantinu Trail da 32 chilometri di sviluppo "lineare" e 1800 metri di dislivello positivo che aveva nei pressi delle punte del Limbara il suo passaggio più panoramico e suggestivo, raggiunto dopo aver affrontato il tratto più "sky" della prova. Ad imporsi in gara uomini è stato Luca Carrara. Come spesso gli accade, il forte atleta del team The North Face è andato all'attacco fin dai primi chilometri di gara, di fatto "imprimendo" un ritmo insostenibile per la concorrenza. Luca ha letteralmente "sorvolato" la traccia di gara, facendo ritorno in Piazza del Popolo a Berchidda tre ore, nove minuti e 21 secondi dopo averla lasciata, con un vantaggio di ben ventidue minuti e mezzo sullo slovacco Pavol Porubcan, il quale da parte sua ha dovuto sudare le classiche sette camicie (anzi canotte) per spuntarla in volata - due soli secondi la differenza alla fotocellula - su Roberto Gheduzzi di Team Mud&Snow ASD. A completare la top five maschile sono stati nell'ordine Davide Masiero (Runfast), al traguardo 25 minuti e 18 secondi da Carrara, e Marco Aresu del Team Margiani ASD di Villacidro, paese nel sud dell'isola che alla fine di marzo ospiterà la sua attesissima Skyrace by XTERRA, sulla linea 30 minuti e 53 secondi dopo il vincitore.