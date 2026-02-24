D'Aversa: "Il Torino non merita questa classifica, possiamo risalire"

24 Feb 2026 - 12:22
© ipp

© ipp

"Sono orgoglioso di rappresentare questo club, arrivo con grande entusiasmo perché non mi era mai successo di stare a casa così tanto tempo". Così il nuovo allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, alla sua presentazione. Prende il posto dell'esonerato Marco Baroni, ha firmato fino a fine stagione. "Se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Torino devi rispondere presente - continua in conferenza stampa - e ora non conteranno tanto i moduli, quanto l'atteggiamento e la mentalità: bisogna metterci più coraggio in campo, lo impone anche la storia e la classifica di oggi non rispecchia i valori di questa squadra e questo club".

Ultimi video

01:58
MCH PORTO-RIO AVE 1-0 MCH

Il Porto di Farioli marcia verso il titolo: 1-0 al Rio Ave

01:30
Chivu, caccia all'impresa

Chivu, caccia all'impresa

01:49
Inter, tutto in una notte

Inter, tutto in una notte

01:37
MCH BREMER E YILDIZ MCH

Juve: Yildiz e Bremer prima a parte poi in gruppo

01:13
DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

03:06
Bologna-Udinese 1-0: gli highlights

Bologna-Udinese 1-0: gli highlights

03:04
Fiorentina-Pisa 1-0: gli highlights

Fiorentina-Pisa 1-0: gli highlights

03:21
SRV RULLO LOTTA CHAMPIONS: VOLATA A 6 SQUADRE 23/2 (MUSICATO)

Volata Champions folle: sei squadre in corsa, rischi altissimi

01:07
CLIP DUMFRIES SORRISO IN GRUPPO PRE BODO 23/02 SRV

Inter, Dumfries torna a disposizione dopo 3 mesi: convocato contro il Bodo

00:52
DICH RULLO BODO KNUTZEN SU CAMPO PRE INTER 23/2 SRV

Il Bodo non ci sta: "Problema campo? Il City non ne ha mai parlato…"

02:09
SRV RULLO ARBITRI SOTTO ACCUSA 23/02 (MUSICATO) SRV

Arbitri sotto accusa: ecco le conseguenze dell'ultimo week-end di Serie A

02:23
SRV RULLO INTER TRA SCUDETTO E RIMONTA - VIGILIA BODO CON CHIVU 23/2 SRV

La vigilia di Inter-Bodo: le scelte e le parole di Chivu

01:51
SRV RULLO JUVE SENZA ATTACCO 23/2 (MUSICATO) SRV

Una Juve senza attacco: a Spalletti non tornano i conti

01:51
MCH VELEZ-RIVER 1-0 MCH

Continua la crisi del River Plate, terza sconfitta di fila

01:33
SRV RULLO NAPOLI TRASFERTE DA INCUBO 23/2 SRV

Napoli, problema trasferta: troppe sconfitte senza "Maradona"

01:58
MCH PORTO-RIO AVE 1-0 MCH

Il Porto di Farioli marcia verso il titolo: 1-0 al Rio Ave

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:40
Como, brutte notizie: l'esito degli esami di Baturina
12:22
D'Aversa: "Il Torino non merita questa classifica, possiamo risalire"
12:22
Al Hilal, problema per Inzaghi: si ferma Benzema
11:52
Il retroscena di Sogliano: "D'Aversa ha rifiutato il Verona, non se la sentiva"
11:25
Argentina, Afa sotto inchiesta: il campionato si ferma per un turno