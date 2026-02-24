D'Aversa: "Il Torino non merita questa classifica, possiamo risalire"

"Sono orgoglioso di rappresentare questo club, arrivo con grande entusiasmo perché non mi era mai successo di stare a casa così tanto tempo". Così il nuovo allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, alla sua presentazione. Prende il posto dell'esonerato Marco Baroni, ha firmato fino a fine stagione. "Se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Torino devi rispondere presente - continua in conferenza stampa - e ora non conteranno tanto i moduli, quanto l'atteggiamento e la mentalità: bisogna metterci più coraggio in campo, lo impone anche la storia e la classifica di oggi non rispecchia i valori di questa squadra e questo club".