Polemiche sulla pista di hockey dell'Arena Santa Giulia, l'IIHF risponde all'NHL: "La superficie rispetta gli standard internazionali"

La Federazione Internazionale ha confermato come le misure corrispondano a quelle utilizzate anche a Pechino 2022di Marco Cangelli
Pista di hockey più corta del previsto per Milano-Cortina 2026? Assolutamente no. A confermarlo è l'International Ice Hockey Federation (IIHF) che ha risposto alle polemiche provenienti dagli Stati Uniti e riguardante l'Arena Santa Giulia di Milano, impianto realizzato ad hoc per i Giochi e destinato a ospitare proprio il torneo maschile di hockey.
Secondo quanto riportato da diversi media americani, la pista non rispetterebbe gli standard imposti dall'NHL di 200 piedi (60,96 metri) di lunghezza, rischiando così di mettere a repentaglio l'incolumità degli atleti. Le misure della struttura meneghina parlano di 196,85 piedi (59,99 metri), quasi un metro in meno rispetto a quanto previsto nel massimo campionato nordamericano.
Peccato che lo standard internazionale dell'IIHF è di 197 piedi, di fatto quasi identico a quello realizzato all'interno dell'Arena Santa Giulia, spingendo la stessa federazione a rispondere con una nota stampa piccata. "L'IIHF può confermare che le superfici ghiacciate per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 misureranno 60,0 m x 26,0 m (circa 196,85 piedi x 85,3 piedi). Sebbene queste dimensioni differiscano leggermente da una tipica pista NHL, sono coerenti con i regolamenti IIHF, corrispondono alle dimensioni della pista utilizzata per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e sono pienamente coerenti con le dimensioni richieste dalla NHL come parte delle specifiche delle arene della Global Series Game. Tutte le parti coinvolte, l'IIHF, il Comitato Organizzatore, la NHL, la NHLPA, il CIO e le autorità competenti, concordano sul fatto che le differenze nelle specifiche della pista sono insignificanti e non dovrebbero influire sulla sicurezza o sulla qualità del gioco. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai Giochi ai migliori giocatori del mondo per una competizione al top".
Dovranno quindi mettersi il cuore in pace gli atleti dell'NHL, assenti dai Giochi Olimpici da Sochi 2014 e pronti a tornare dopo oltre dieci anni. Sull'Arena Santa Giulia incombe infine il tema delle scadenze da rispettare e dei lavori da completare. L'organizzazione è al lavoro per completare l'impianto in vista del test event della Final Four della IHL Serie A e della Coppa Italia in programma il 9 gennaio prossimo.