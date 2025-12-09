Polemiche sulla pista di hockey dell'Arena Santa Giulia, l'IIHF risponde all'NHL: "La superficie rispetta gli standard internazionali"

Peccato che lo standard internazionale dell'IIHF è di 197 piedi, di fatto quasi identico a quello realizzato all'interno dell'Arena Santa Giulia, spingendo la stessa federazione a rispondere con una nota stampa piccata. "L'IIHF può confermare che le superfici ghiacciate per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 misureranno 60,0 m x 26,0 m (circa 196,85 piedi x 85,3 piedi). Sebbene queste dimensioni differiscano leggermente da una tipica pista NHL, sono coerenti con i regolamenti IIHF, corrispondono alle dimensioni della pista utilizzata per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e sono pienamente coerenti con le dimensioni richieste dalla NHL come parte delle specifiche delle arene della Global Series Game. Tutte le parti coinvolte, l'IIHF, il Comitato Organizzatore, la NHL, la NHLPA, il CIO e le autorità competenti, concordano sul fatto che le differenze nelle specifiche della pista sono insignificanti e non dovrebbero influire sulla sicurezza o sulla qualità del gioco. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai Giochi ai migliori giocatori del mondo per una competizione al top".