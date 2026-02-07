Grosso: "Difficoltà altissime. Resisteremo alla loro qualità"
Fabio Grosso presenta Sassuolo-Inter: «Loro dominano il campionato, noi cerchiamo l'impresa. Serve equilibrio tra timore e coraggio». Le dichiarazioni.
Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso non usa giri di parole per descrivere la portata del match. Consapevole di affrontare la capolista che sta "dominando il campionato", l'allenatore neroverde punta tutto sulla tenuta mentale e sul coraggio dei suoi ragazzi per tentare quella che definisce una vera e propria impresa sportiva.
Fabio Grosso riconosce i meriti della squadra di Chivu, ma non parte sconfitto: "È una squadra che nei numeri è sopra le altre e viene da un percorso lungo di tante cose belle fatte. Sulla carta è una sfida proibitiva ma noi proveremo a dire la nostra". Il tecnico sottolinea la necessità di una prestazione perfetta: "Dobbiamo cercare di toccare i nostri picchi massimi, dal punto di vista qualitativo, fisico, e soprattutto dal punto di vista mentale perché in queste gare devi saperci stare. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra timore e coraggio".
Analizzando l'avversario, Grosso elogia la fluidità dei nerazzurri: "L'allenatore è stato bravissimo a dare questa freschezza, questo gioco fluido. Sappiamo che con degli errori vieni punito, se sei un brivido superficiale non te lo puoi permettere". L'obiettivo è restare in partita fino alla fine: "Ai ragazzi abbiamo dato qualche pizzicata su quello che potrà succedere. Proveremo a fare un'impresa perché giocare contro questa squadra in questo momento significa cercare un grande risultato. Se firmo per il pari? Cerchiamo una grandissima partita perché senza, in queste gare, diventa impossibile raccogliere qualcosa".