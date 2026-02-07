Grosso: "Difficoltà altissime. Resisteremo alla loro qualità"

Fabio Grosso riconosce i meriti della squadra di Chivu, ma non parte sconfitto: "È una squadra che nei numeri è sopra le altre e viene da un percorso lungo di tante cose belle fatte. Sulla carta è una sfida proibitiva ma noi proveremo a dire la nostra". Il tecnico sottolinea la necessità di una prestazione perfetta: "Dobbiamo cercare di toccare i nostri picchi massimi, dal punto di vista qualitativo, fisico, e soprattutto dal punto di vista mentale perché in queste gare devi saperci stare. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra timore e coraggio".