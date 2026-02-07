Lutto nel mondo del giornalismo: ci lascia Michele Haimovici, storico cronista toscano

Il suo percorso professionale si è sviluppato nel mondo del calcio. Per quattro anni è stato addetto stampa dell’Empoli, mentre dal trionfo azzurro al Mondiale del 2006 fino alla Confederations Cup del 2013, ha seguito la Nazionale italiana per il sito ufficiale della Figc. Più recentemente aveva ricoperto l’incarico di addetto stampa dell’Aiac, l’associazione degli allenatori. Nel corso degli anni ha collaborato con Il Tirreno, con il giornale Controcampo e con Mediaset, svolgendo il ruolo di collaboratore da Empoli, durante la permanenza della squadra toscana in Serie A, dimostrando una competenza e una professionalità di altissimo livello. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Sportmediaset.