Lazio, Sarri: "Prima del mercato squadra più pronta. Romagnoli? Non è cambiato"

L'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juve, parla poi del mercato e del suo rapporto con la società: "Se siamo più forti dopo il mercato di gennaio? Io mi concentro sulle partite. Penso che quella di prima era una squadra più pronta, questa è una squadra di ragazzi con qualità, ma da far crescere e con un percorso lungo davanti". La vicenda Romagnoli, prima praticamente ceduto poi trattenuto, merita invece un capitolo a parte: "Ha fatto 5 giorni di permesso, ora è tornato e si sta allenando molto bene, non vedo differenze rispetto a prima. È un giocatore pronto, o domani o mercoledì in Coppa Italia giocherà". Poi, sul rapporto con la società, Sarri ammette di vivere la situazione "con discreta serenità, le arrabbiature arrivano per fatti reali. Nell'ambito lavorativo ci sono delle discussioni ma quello credo sia inevitabile, ogni società ha due compartimenti, uno finanziario e uno sportivo, e farli contenti entrambi è quasi impossibile".

Infine un pensiero sulla prossima sfida, il match da ex contro la Juventus, una partita "difficile senza ombra di dubbio; giocare con l'intensità degli ultimi 25 giorni non l'avevo mai vista. Ha qualità, è solida, viene da una sconfitta sulla quale si può discutere, non ha sbagliato il match. È una partita difficile anche mentalmente perché si va a giocare in uno stadio difficile. Partita estremamente difficile ma nel calcio, a priori, non vince nessuno".