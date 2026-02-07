Napoli, anche McTominay alza bandiera bianca. Conte ride amaro: "Fra un po' gioco io"

07 Feb 2026 - 19:09
Il Napoli rimonta sul campo del Genoa, ma perde l'ennesima pedina in una stagione costellata dagli infortuni. Dopo l'intervallo, Scott McTominay non è infatti rientrato in campo ed è rimasto negli spogliatoi, sostituito dal nuovo acquisto Giovane. Il motivo? Fastidio nella zona del gluteo, dopo un contrasto di gioco con un giocatore avversario. 

Lo scozzese si è avvicinato alla panchina intorno al 35' per segnalare del problema ad Antonio Conte e al suo staff. Una volta che il centrocampista si è allontanato, l'allenatore si è lasciato andare a una battuta amara, mentre parlava con i suoi collaboratori: "Fra un po' devo giocare io"

Il Ko di McTominay si aggiunge infatti a un quadro complesso per gli azzurri, che, solo a centrocampo, da tempo devono fare a meno di De Bruyne, Anguissa e Gilmour

Normale quindi l'apprensione di Conte, che solo pochi minuti prima aveva esultato insieme al suo numero 8 e alla squadra, stretta in un abbraccio dopo il gol del 2-1, segnato proprio da McTominay. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore. 

