Napoli, anche McTominay alza bandiera bianca. Conte ride amaro: "Fra un po' gioco io"
© Getty Images
Il Napoli rimonta sul campo del Genoa, ma perde l'ennesima pedina in una stagione costellata dagli infortuni. Dopo l'intervallo, Scott McTominay non è infatti rientrato in campo ed è rimasto negli spogliatoi, sostituito dal nuovo acquisto Giovane. Il motivo? Fastidio nella zona del gluteo, dopo un contrasto di gioco con un giocatore avversario.
Lo scozzese si è avvicinato alla panchina intorno al 35' per segnalare del problema ad Antonio Conte e al suo staff. Una volta che il centrocampista si è allontanato, l'allenatore si è lasciato andare a una battuta amara, mentre parlava con i suoi collaboratori: "Fra un po' devo giocare io".
Il Ko di McTominay si aggiunge infatti a un quadro complesso per gli azzurri, che, solo a centrocampo, da tempo devono fare a meno di De Bruyne, Anguissa e Gilmour.
Normale quindi l'apprensione di Conte, che solo pochi minuti prima aveva esultato insieme al suo numero 8 e alla squadra, stretta in un abbraccio dopo il gol del 2-1, segnato proprio da McTominay. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore.