Trump vola a Milano? Air Force One pronto per la finale di hockey Usa-Canada

Donald Trump atteso all’Arena Santa Giulia per la finale di hockey USA-Canada: i dettagli della visita

21 Feb 2026 - 10:39
L'attesa per la finale olimpica di hockey su ghiaccio maschile tra Stati Uniti e Canada non è legata solo al prestigio del "derby del Nord America", ma anche all'ormai annunciato sbarco di Donald Trump in Italia. Il presidente americano aveva infatti condizionato la sua partecipazione all'evento all'esito della semifinale contro la Slovacchia e il netto successo degli yankee ha virtualmente acceso i motori dell'Air Force One in direzione Milano. La comunicazione definitiva arriverà nelle prossime ore, ma l'imponente macchina operativa delle forze dell'ordine si è già messa in moto per garantire la sicurezza del tycoon durante la sua permanenza nell'area milanese.

Air Force One verso Linate: il piano di volo di Trump per la finale olimpica

 Il piano logistico prevede due opzioni principali per l'atterraggio del volo presidenziale: lo scalo di Malpensa, che comporterebbe un probabile trasferimento in elicottero verso l'Arena Santa Giulia, o il più funzionale aeroporto di Linate, situato a pochissima distanza dall'impianto di Rogoredo che ospiterà la sfida decisiva. Si tratterà in ogni caso di un viaggio estremamente rapido, un "mordi e fuggi" che lambirà la periferia sud-est della metropoli senza coinvolgere il centro cittadino. 

Usa-Canada, un derby da "Miracolo sul ghiaccio"

 Per Trump, la trasferta all'Arena Santa Giulia rappresenta l'occasione imperdibile di assistere dal vivo alla possibile riconquista di una medaglia d'oro che agli Stati Uniti manca da ben quarantasei anni, ovvero dai tempi del leggendario "Miracolo sul ghiaccio" del 1980. Dopo aver seguito le prodezze di Jack Hughes e compagni nel match di domenica pomeriggio, il presidente si congederà dalla squadra per spostarsi immediatamente a Verona. Lì, in serata, sarà presente alla cerimonia di chiusura che calerà il sipario sui Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, trasformando la finale di hockey in un evento mediatico di portata globale.

