Trump vola a Milano? Air Force One pronto per la finale di hockey Usa-Canada

L'attesa per la finale olimpica di hockey su ghiaccio maschile tra Stati Uniti e Canada non è legata solo al prestigio del "derby del Nord America", ma anche all'ormai annunciato sbarco di Donald Trump in Italia. Il presidente americano aveva infatti condizionato la sua partecipazione all'evento all'esito della semifinale contro la Slovacchia e il netto successo degli yankee ha virtualmente acceso i motori dell'Air Force One in direzione Milano. La comunicazione definitiva arriverà nelle prossime ore, ma l'imponente macchina operativa delle forze dell'ordine si è già messa in moto per garantire la sicurezza del tycoon durante la sua permanenza nell'area milanese.