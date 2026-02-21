Milano-Cortina 2026, Pellegrino scrive ai tifosi dopo il forfait nella 50 km: "Non esserci è straziante'

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta
L'azzurro costretto a rinunciare alla gara a causa di un attacco influenzale
"È straziante, ci vorrà qualche tempo per digerire questa delusione". Federico Pellegrino non nasconde l'amarezza per il forfait dalla 50 km di fondo e, in una lettera ai tifosi, lascia trasparire tutta la sua delusione. "La tendinite al polso era 'sotto controllo', ma da venerdì mattina sono a letto con sintomi influenzali e sono enormemente dispiaciuto nel dirvi che non sarò al via della 50. Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo - ha messo nero su bianco l'azzurro nella lettera diffusa attraverso i canali della Federazione Italiana Sport Invernali - insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50km, la gara regina dell'endurance olimpico".
Non sarà così per l'atleta valdostano, quattro medaglie olimpiche nello sci nordico, due delle quali in val di Fiemme nel corso dei Giochi invernali di Milano-Cortina. "Non poter vivere quelle emozioni che solo gli ultimi chilometri di una gara estenuante, incitato da tifosi e famiglia al completo, nel massimo evento sportivo in casa, mi auguravo di vivere è straziante" confessa Pellegrino. "Mi ci vorrà qualche tempo per digerire questa delusione. Ma quando succederà potrò tornare a essere grato per tutte quelle emozioni di cui nelle ultime due settimane e nel percorso di avvicinamento a questo evento ho potuto godere".
