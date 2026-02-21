Milano-Cortina 2026, Pellegrino scrive ai tifosi dopo il forfait nella 50 km: "Non esserci è straziante'

"È straziante, ci vorrà qualche tempo per digerire questa delusione". Federico Pellegrino non nasconde l'amarezza per il forfait dalla 50 km di fondo e, in una lettera ai tifosi, lascia trasparire tutta la sua delusione. "La tendinite al polso era 'sotto controllo', ma da venerdì mattina sono a letto con sintomi influenzali e sono enormemente dispiaciuto nel dirvi che non sarò al via della 50. Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo - ha messo nero su bianco l'azzurro nella lettera diffusa attraverso i canali della Federazione Italiana Sport Invernali - insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50km, la gara regina dell'endurance olimpico".