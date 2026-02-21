MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, Pellegrino scrive ai tifosi dopo il forfait nella 50 km: "Non esserci è straziante'

L'azzurro costretto a rinunciare alla gara a causa di un attacco influenzale

21 Feb 2026 - 14:32
videovideo

"È straziante, ci vorrà qualche tempo per digerire questa delusione". Federico Pellegrino non nasconde l'amarezza per il forfait dalla 50 km di fondo e, in una lettera ai tifosi, lascia trasparire tutta la sua delusione. "La tendinite al polso era 'sotto controllo', ma da venerdì mattina sono a letto con sintomi influenzali e sono enormemente dispiaciuto nel dirvi che non sarò al via della 50. Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo - ha messo nero su bianco l'azzurro nella lettera diffusa attraverso i canali della Federazione Italiana Sport Invernali - insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50km, la gara regina dell'endurance olimpico".

Non sarà così per l'atleta valdostano, quattro medaglie olimpiche nello sci nordico, due delle quali in val di Fiemme nel corso dei Giochi invernali di Milano-Cortina. "Non poter vivere quelle emozioni che solo gli ultimi chilometri di una gara estenuante, incitato da tifosi e famiglia al completo, nel massimo evento sportivo in casa, mi auguravo di vivere è straziante" confessa Pellegrino. "Mi ci vorrà qualche tempo per digerire questa delusione. Ma quando succederà potrò tornare a essere grato per tutte quelle emozioni di cui nelle ultime due settimane e nel percorso di avvicinamento a questo evento ho potuto godere".

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

1 di 8
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

milano-cortina
olimpiadi
federico pellegrino
pellegrino
sci

Ultime notizie

22

Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni

Pellegrino scrive ai tifosi dopo il forfait nella 50 km: "Non esserci è straziante, grande delusione"

Klaebo, che fenomeno! Trionfo anche nella 50 km, sesto oro su sei gare

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

29
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

16

Grande Italia: Deromedis e Tomasoni trionfano nello skicross

02:48
Milano-Cortina 2026: le news del 21 febbraio

Milano-Cortina 2026: le news del 21 febbraio

9

Paura nel bob a quattro, si ribalta il Team Austria: le immagini

Donald Trump

Trump pronto a sbarcare in Italia per tifare Usa nella finale di hockey: i dettagli

Gli italiani in gara oggi: Pellegrino e Wierer salutano, Lollobrigida ci prova ancora

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

Sighel si prende la rivincita e guida la staffetta maschile di short track al bronzo

8

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

Fontana, il finale è amaro: solo quinta nei 1.500 metri di short track: "I Giochi del 2030? Non lo so"

22

Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

I più visti di Milano-Cortina 2026

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:51
Fabregas chiude il caso Saelemaekers: "Ho chiesto scusa, accetterei anche prova Tv"
Federico Tomasoni
14:49
Milano-Cortina 2026, sul casco di Tomasoni la dedica a Matilde Lorenzi
Kayode approva il tiramisù del Brentford
14:47
Kayode approva il tiramisù del Brentford
14:38
Trionfo azzurro nello skicross: oro per Deromedis e argento per Tomasoni
14:32
Pellegrino scrive ai tifosi dopo il forfait nella 50 km: "Non esserci è straziante, grande delusione"